30 ألف شخص يبحثون في "جوجل" عن سيارات كيا تحت اسم "KN Car"..بسبب شعارها الجديد..

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أطلقت كيا شعارها الجديد مع عرض للألعاب النارية في عام 2021، ولكن يبدو أن عددًا من المستهلكين لا يزالون مرتبكين من التصميم الجديد.. ويبرز ذلك على وجه الخصوص عندما لاحظ المستخدم "Shwinnabego" عبر تويتر أن عمليات البحث في محرك البحث "جوجل Google" عن "KN car" زادت بشكل كبير منذ صيف عام 2021 عندما أصبحت طرازات كيا التي تحمل الشعار الجديد أكثر شيوعًا.



ويمتد هذا الالتباس إلى ما هو أبعد من نتائج البحث حيث أظهر منشور على أحد مواقع التواصل الاإجتماعي لأحد المستخدمين مرفق بصورة لسيارة "Kia Carnival" وسأل "ما اسم هذه السيارة من سيارات KN؟"



تُظهر بيانات "مؤشرات Google" أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الولايات المتحدة فقط، حيث يجري الأشخاص في أستراليا وكندا والمملكة المتحدة عمليات بحث باستخدام حرفي الـ "K" والـ "N" الأشبه بشعار كيا "KIA" الجديد.. وقد جاءت عمليات البحث الأشهر على "KN SUV" و "KN car brand price" و "KN car brand electric".

وجاءت عمليات البحث في أمريكا متشابهة وتتضمن "ما هي ماركة سيارات KN" و "KN Carnival car" و "What is KN" و "KN Telluride car".على الرغم من وجود حوالي 30.000 عملية بحث شهريًا عن "KN car" إلا أن "Kia" تحصل على 1.83 مليون عملية بحث في نفس الفترة الزمنية، لذا فإن 30.000 عملية بحث خاطئة، لاتكاد تذكر.. ومع ذلك، يبدو أنه يحدث كثيرًا أن كتابة "KN c" في Google Chrome تقترح تلقائيًا "KN Car" و "KN Car Brand".وظاهريًا تبدو هذه الأخبار أخبارًا سيئة، ولكن من المثير للاهتمام ملاحظة أن الناس على ما يبدو يبحثون بشكل نهم وبنشاط عن طرازات كيا حتى عندما لا يعرفون ما هي.. وهذا ليس مثاليًا، ولكن من الواضح أن الناس يريدون معرفة المزيد عنها.