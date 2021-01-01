30 ألف شخص يبحثون في "جوجل" عن سيارات كيا تحت اسم "KN Car"..بسبب شعارها الجديد..

أطلقت كيا شعارها الجديد مع عرض للألعاب النارية في عام 2021، ولكن يبدو أن عددًا من المستهلكين لا يزالون مرتبكين من التصميم الجديد.. ويبرز ذلك على وجه الخصوص عندما لاحظ المستخدم "Shwinnabego" عبر تويتر أن عمليات البحث في محرك البحث "جوجل Google" عن "KN car" زادت بشكل كبير منذ صيف عام 2021 عندما أصبحت طرازات كيا التي تحمل الشعار الجديد أكثر شيوعًا.
ويمتد هذا الالتباس إلى ما هو أبعد من نتائج البحث حيث أظهر منشور على أحد مواقع التواصل الاإجتماعي لأحد المستخدمين مرفق بصورة لسيارة "Kia Carnival" وسأل "ما اسم هذه السيارة من سيارات KN؟"
تُظهر بيانات "مؤشرات Google" أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الولايات المتحدة فقط، حيث يجري الأشخاص في أستراليا وكندا والمملكة المتحدة عمليات بحث باستخدام حرفي الـ "K" والـ "N" الأشبه بشعار كيا "KIA" الجديد.. وقد جاءت عمليات البحث الأشهر على "KN SUV" و "KN car brand price" و "KN car brand electric".
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