تلتقط مركبة ناسا أوريون صورا مذهلة لسطح القمر المليء بالفوهات

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ترسل المركبة الفضائية أوريون، صوراً جديدة رائعة للقمر ، حيث التقط Orion لقطات مقربة للحفر المتناثرة على سطح القمر حيث ارتفعت 81 ميلًا فوقها أثناء السفر 5102 ميلًا في الساعة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، على الرغم من التقاطها باللونين الأبيض والأسود ، تعرض المجموعة الجديدة من الصور تفاصيل مذهلة لسطح القمر المليء بالفوهات.

ستبقى مركبة "أوريون" في مدار القمر لمدة أسبوع، ثم تهبط في المحيط الهادئ قبالة ساحل سان دييجو في 11 ديسمبر ، ليكمل مهمة استغرقت 25.5 يومًا.

Artemis I هو اختبار طيران غير مأهول أجرته وكالة ناسا لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) ومركبة أوريون الفضائية التي تم إطلاقها يوم الأربعاء الماضي من مركز كينيدي للفضاء في جزيرة ميريت بولاية فلوريدا.

تم تصميم Artemis I لإظهار أن كبسولة SLS و Orion جاهزة لنقل رواد الفضاء إلى القمر في بعثات Artemis II و Artemis III اللاحقة.

يشير هذا الإطلاق التاريخي إلى المرحلة الأولى من هدف وكالة الفضاء الأمريكية لإعادة الناس إلى سطح القمر لأول مرة منذ نصف قرن.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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