تلتقط مركبة ناسا أوريون صورا مذهلة لسطح القمر المليء بالفوهات

ترسل المركبة الفضائية أوريون، صوراً جديدة رائعة للقمر ، حيث التقط Orion لقطات مقربة للحفر المتناثرة على سطح القمر حيث ارتفعت 81 ميلًا فوقها أثناء السفر 5102 ميلًا في الساعة.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، على الرغم من التقاطها باللونين الأبيض والأسود ، تعرض المجموعة الجديدة من الصور تفاصيل مذهلة لسطح القمر المليء بالفوهات.
ستبقى مركبة "أوريون" في مدار القمر لمدة أسبوع، ثم تهبط في المحيط الهادئ قبالة ساحل سان دييجو في 11 ديسمبر ، ليكمل مهمة استغرقت 25.5 يومًا.
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