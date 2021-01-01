«فيروسات الجليد» المذاب تؤدي إلى أوبئة خطيرة

قال العلماء، إن الفيروس القديم الذي تجمد في التربة الصقيعية في سيبيريا منذ 48500 عام أصبح الأقدم على الإطلاق حتى الآن.
ووفقا للعلماء، بحسب مانقلت "ديلي ميل"، فإنه من بين سبعة أنواع من الفيروسات الموجودة في التربة الصقيعية التي تم إنعاشها بعد آلاف السنين، وقد تم تجميد أصغرها لمدة 27000 عام، وتم تجميد الأقدم، الذي يُدعى Pandoravirus yedoma، لمدة 48500 عام.
وعلى الرغم من أن الفيروسات لا تشكل خطرًا على البشر، إلا أن العلماء يحذرون من أن الفيروسات الأخرى التي يتعرض لها الجليد الذائب يمكن أن تكون "كارثية" وتؤدي إلى أوبئة جديدة.
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