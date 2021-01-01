«فيروسات الجليد» المذاب تؤدي إلى أوبئة خطيرة

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قال العلماء، إن الفيروس القديم الذي تجمد في التربة الصقيعية في سيبيريا منذ 48500 عام أصبح الأقدم على الإطلاق حتى الآن.



ووفقا للعلماء، بحسب مانقلت "ديلي ميل"، فإنه من بين سبعة أنواع من الفيروسات الموجودة في التربة الصقيعية التي تم إنعاشها بعد آلاف السنين، وقد تم تجميد أصغرها لمدة 27000 عام، وتم تجميد الأقدم، الذي يُدعى Pandoravirus yedoma، لمدة 48500 عام.



وعلى الرغم من أن الفيروسات لا تشكل خطرًا على البشر، إلا أن العلماء يحذرون من أن الفيروسات الأخرى التي يتعرض لها الجليد الذائب يمكن أن تكون "كارثية" وتؤدي إلى أوبئة جديدة.

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وقال جان ميشيل كلافيري، عالم الفيروسات في جامعة إيكس مرسيليا في فرنسا، لصحيفة نيو ساينتست، إن 48500 عام هو رقم قياسي عالمي.ويعد باندورا ، pandoravirus من الفيروسات العملاقة التي تم اكتشافها لأول مرة في عام 2013، وثاني أكبر حجم فيزيائي من أي فيروس معروف بعد pithovirus.ويبلغ طول فيروس باندورا ميكرومترًا واحدًا وعرضه 0.5 ميكرومتر، مما يعني أنه يمكن رؤيته بالمجهر الضوئي.وقد تم العثور على هذه العينة التي يبلغ عمرها 48500 عام في التربة الصقيعية على ارتفاع 52 قدمًا (16 مترًا) أسفل قاع بحيرة في يوكيتشي ألاس في ياقوتيا، روسيا.