ضمادة طبية ذكية تسرع من التئام الجروح..تعمل بالتيارات الكهربائية..

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نجح فريق من العلماء، في تطوير ضمادة طبية ذكية، تستخدم التيارات الكهربائية في التئام الجروح، أسرع بنسبة 25 % من الطرق التقليدية، وذلك عن طريق تحفيز الأنسجة لتسريع الشفاء.



ووفقا لما نقلت "ديلي ميل"، تتكون الضمادة الذكية من دوائر لاسلكية تستخدم تدفق التيارات الكهربائية وأجهزة استشعار لدرجة الحرارة، لمراقبة تقدم التئام الجروح، حيث يعمل الجهاز عالي التقنية على إغلاق الجروح بشكل أسرع، ويزيد من تدفق الدم الجديد إلى الأنسجة المصابة، مما يعزز تعافي الجلد، كما يحد بشكل كبير من تكون الندوب وأثار للجرح بعد شفائها.



كما تحدد الضمادة حالة الجرح، عبر أجهزة الاستشعار الحيوية الموجودة في الضمادة الذكية، التي تتبع التغيرات الفيزيائية الحيوية في الجرح، وتوفر طريقة فورية وسريعة ودقيقة للغاية لقياس حالة الجرح.