أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور 26 نوفمبر 2022



أسعار الأسماك أسعار الأسماك

شهدت أسعار الأسماك حالة استقرار في سوق العبور خلال تعاملات السبت 26 نوفمبر 2022 .



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» الأسعار حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيه على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.



وقد سجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 مابين 32 إلى 38 جنيها.

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- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح من 28 إلى 30 جنيها .-البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 40 جنيهًا.-فيليه أسماك البلطي من 30 إلى 160 جنيهًا.-قشر بياض من 75 إلى 105 جنيه للكيلو .- سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 50 جنيهًا،- بياض أملس من 60 الى 100 جنيه.- سمك الماكريل مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا .- سمك الوقار بين 70 إلى 130 جنيهًا.- سمك موزة ما بين 48 إلى 55 جنيهًا .-الجمبري نمرة 1 من 260 إلى 360 جنيهًا.-الجمبري المجمد من 170 إلى 250 جنيهًا.- البرانيس الاسكندراني من 62 إلى 106 جنيه للكيلو- القراميط فتراوح سعرها ما بين 10 الى 20 جنيهًا.- المكرونة السويسي من 62 الى 106 جنيه.- سمك البوري الممتاز ما بين 62 إلى 84 جنيهًا .وسعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا.- الكابوريا بين 24 و 80 جنيهًا.- السبيط والكاليماري بين 105 جنيه و 205 جنيه.- سمك موسى من 160 الى 260 جنيهًا .- اسماك السردين المجمد من 35 إلى 55 جنيهًا .ومن جانبه قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير بحيرات مصر الطبيعية وإعادتها إلى سابق عهدها قبل خمسة عهود كان بمثابة حرب خاضتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الثروة السمكية لإزالة التعديات وتطهير بحيرات مصر وخاصة بحيرة المنزلة التي كانت مأوى للخارجين عن القانون من البلطجية وتجار السلاح والمخدرات.وأشار رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية إلى أن أهم مكاسب تطوير بحيرة المنزلة أنها ساهمت في زيادة الإنتاج السمكي للبحيرة وتنوعه ورفع كفاءتها وخفض نسب التلوث التى كانت في أعلى معدلاتها نتيجة الصرف الصحي وعدم حركة المياه وتحسين الهواء وخفض مخاطر الإصابة بالأمراض وتنويع الثروة السمكية.