سعر الدولار مقابل الجنيه فى المصري اليوم السبت 26 -11-2022



سعر الدولار سعر الدولار

استقرت أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات، بالتزامن مع ثاني يوم إجازة للبنوك، كما استقر سعر الدولار اليوم داخل البنك المركزي بعد آخر ارتفاع له.



أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم



ويستعرض «المصري اليوم» في السطور التالية آخر تحديثات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بيع وشراء داخل البنوك اليوم السبت 26 نوفمبر خلال بداية التعاملات.

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