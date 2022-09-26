سعر الدولار مقابل الجنيه فى المصري اليوم السبت 26 -11-2022

سعر الدولار
استقرت أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات، بالتزامن مع ثاني يوم إجازة للبنوك، كما استقر سعر الدولار اليوم داخل البنك المركزي بعد آخر ارتفاع له.
أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم
ويستعرض «المصري اليوم» في السطور التالية آخر تحديثات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بيع وشراء داخل البنوك اليوم السبت 26 نوفمبر خلال بداية التعاملات.
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 24.48 جنيه شراء و24.58 جنيه بيع داخل بنك قناة السويس.
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي
تحرك سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 24.52 جنيه شراء و24.58 جنيه بيع داخل البنك التجاري الدولي.
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سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 24.5 جنيه شراء و24.56 جنيه بيع داخل بنك القاهرة.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.51 جنيه شراء و24.58 جنيه بيع داخل بنك الإسكندرية.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 24.48 جنيه شراء و24.53 جنيه بيع داخل بنك مصر.
أسعار الدولار في البنك الأهلي اليوم
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 24.48 جنيه شراء و24.53 جنيه بيع داخل البنك الأهلي.
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سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 24.51 جنيه شراء و24.58 جنيه بيع داخل البنك العربي الإفريقي.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 24.48 جنيه شراء و24.58 جنيه بيع داخل البنك المركزي.
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