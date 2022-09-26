يكشف هاني جنينة موعد خفض سعر الفائدة وأسباب إلغاء مبادرة الـ 8%

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صورة الخبر: الخبير الاقتصادي هاني جنينة - صورة أرشيفية
الخبير الاقتصادي هاني جنينة - صورة أرشيفية

قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن هناك مبادرات كان يدعمها البنك المركزي وتم إلغاؤها، وهناك مبادرات تم نقل تبعيتها إلى وزارات أخرى، لافتًا إلى أن المبادرات التي تم إلغاؤها التي كانت مخصصة للقطاع الصناعي والزراعي وكانت بنسبة 8%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، أن هناك مبادرات التمويل العقاري مازالت موجودة ولكن محددة بمبلغ محدود.

وأوضح أن مبادرة 5% مازالت للمشروعات الصغيرة مازالت موجودة ومنذ إطلاقها تم صرف 400 مليار جنيه، ومبادرة إحلال السيارات مازالت مستمرة، ومبادرة الدعم السياحي وتشجيع الري الحديث مازالت مستمرة حتى الآن.

وتابع: «اتوقع بعد عام سوف يتم خفض سعر الفائدة وبالتالي سوف تنخفض نسبة الفائدة لن يحتاج المواطن إلى المبادرات».

المصدر: المصرى اليوم

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