دراسة: تقلل التمارين الهوائية خطر الإصابة بالسرطان



التمارين الهوائية التمارين الهوائية

تساعد ممارسة الرياضة البدنية في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، إذ يستكشف بحث جديد كيف يعمل هذا بالضبط.



وفي دراسة أُجريت هذا العام، ونُشرت في مجلة Cancer Research، حلل الباحثون بيانات من 2734 شخصًا فوق الـ20 عامًا، ووجدوا أنه مقارنةً بأولئك الذين كانوا غير نشيطين، فإن أولئك الذين مارسوا تمارين هوائية عالية الكثافة بانتظام تراجع خطر الإصابة بالسرطان لديهم بنسبة %72 بحسب موقع Healthline، وشمل ذلك تمارين مثل الجري والسباحة وركوب الدراجات والتجديف.



الأسباب الصحية



أوضحت الدراسة أن هذا النوع من التمارين الهوائية يجعل الجسم يستخدم الغلوكوز من الأعضاء الداخلية، مما يمكن أن يحرم الخلايا السرطانية من الوقود بشكل فعال. لا يمكن أن يساعد ذلك في تقليل خطر الإصابة بالسرطان فحسب، بل يساعد أيضًا في منع تكراره لدى أولئك الذين عانوا منه بالفعل.



فوائد أخرى للنشاط البدني



يفيدنا هذا النشاط البدني بعدة طرق، مثل خفض ضغط الدم، وتحسين النوم، وتقليل القلق، وتحسين حساسية الأنسولين. وعندما يتم استيفاء إرشادات النشاط هذه باستمرار على المدى الطويل، فإننا نعلم أنها يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان، وخاصة سرطان المثانة والكلى والرئة والمعدة والثدي والقولون.