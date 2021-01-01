كيف تجعل منزلك مثالاً للإيجابية؟..لتحسين الحالة المزاجية..

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المنزل المليء بالمشاعر الإيجابية ينعكس على صحتك وثروتك، حيث تستبعد الطاقة الإيجابية التعب والمزاج السيئ ، وتحدث التغييرات المرغوبة في سلوكنا، ويمكنك إضافة طاقة إيجابية إلى مسكنك عن طريق تضمين المزيد من العناصر التي ترضيك وفي الأماكن الصحيحة.



ووفقا لما ذكره موقع "newsbytesapp"، فيما يلي بعض الطرق لتحويل منزلك إلى مثال للإيجابية.



السماح بدخول ما يكفي من ضوء الشمس

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والسبب العلمي وراء ذلك هو أن ضوء الشمس يساعد على زيادة إنتاج الجسم لفيتامين د ، والذي بدوره يرفع من مزاجنا ويجعلنا أكثر صحة وسعادة.علاوة على ذلك ، فإن المزيد من الضوء الطبيعي يخفف من الحالة المزاجية ويملأ المنزل بالطاقة الإيجابية، ويمكن أن يساعد أيضًا في تقليل التوتر والاكتئاب والقلق، كما إنه يعمل بشكل خاص العجائب لكبار السن والمرضى.حافظ على كل غرفة مرتبةالفوضى تؤدي إلى توتر وقلق لا داعي لهما، وأن الحفاظ على ترتيب غرفك سيقطع شوطًا طويلاً في جعل منزلك أكثر إيجابية. لذلك في المرة القادمة التي ترى فيها كومة من الملابس على الكرسي أو كتبًا ملقاة على طاولة الدراسة ، قم بتنظيفها على الفور، وسوف يحسن مزاجك ويقلل من التوتر.تشغيل الأصوات بكلتا الأذنينالنبضات بكلتا الأذنين هي في الأساس أصوات من ترددين مختلفين ، يتم تشغيلهما في وقت واحد في كل من أذنيك، ومن المعروف أن لها فوائد صحية مختلفة، ويمكن أن تساعد في تقليل القلق وزيادة التركيز وتقليل التوتر وكذلك تعزيز المزيد من الإبداع.يمكنك أيضًا إجراء جلسات تأمل أثناء الاستماع إلى مثل هذه الإيقاعات.لذا ، ارفع مستوى الضربات بكلتا الأذنين.أضف النباتات لمنزلكترتبط بعض العناصر بالإيجابية المتزايدة في المنزل، حيث تساعد النباتات في تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية وتحسين التركيز، ويمكنهم أيضًا تحسين جودة النوم، علاوة على ذلك ،لن يقوموا فقط بتحسين إمداد الأكسجين ، ولكن أيضًا يقتلون المشاعر السلبية.