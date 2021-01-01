اعرف فوائده ومصادر الغذاء..لوعندك نقص في المغنيسيوم مش هتعرف تخس .



المغنيسيوم المغنيسيوم

فقدان الوزن هو أكثر من مجرد ممارسة الرياضة بانتظام والاستغناء عن الوجبات السريعة، إذا كنت تريد حقًا إنقاص وزنك بسرعة (وبشكل صحي) ، فإن الحفاظ على نظام غذائي متوازن وغني بالمغذيات أمر ضروري، بالإضافة إلى الحصول على ما يكفي من البروتين والكربوهيدرات والألياف، يجب عليك أيضًا التأكد من أنك تستهلك جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح وكما اتضح ، هناك معدن حيوي يستخف به كثير من الناس وهو المغنيسيوم، وفقا لما نشره موقع " shefinds".







المغنيسيوم



بينما قد يأخذ المغنيسيوم في بعض الأحيان مقعدًا خلفيًا للمعادن مثل الحديد والزنك والبوتاسيوم عند الحديث عن الصحة، يتفق الخبراء على أن الحصول على كميات كبيرة منه أمر ضروري ، خاصة عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن فالمغنيسيوم مهم جدًا لفقدان الوزن لأنه يشارك في العديد من وظائف الجسم التي تشمل تنظيم نسبة السكر في الدم ، وإنتاج الطاقة ، ووظيفة الأعصاب ، من بين أمور أخرى ، أحد النقاط الرئيسية لفقدان الوزن هو للحفاظ على أو تحسين التمثيل الغذائي والمغنيسيوم هو أحد المعادن اللازمة لذلك، فإن نقص المغنيسيوم يمكن أن يجعل من الصعب إنقاص الوزن لعدة أسباب.

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من الأشياء الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار بشأن المغنيسيوم حقيقة أنه يلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي ، مما يعني أنه إذا لم تحصل على ما يكفي منه ، فقد تتعرض للإرهاق وقد تكون غير قادر على ذلك لحرق ما يكفي من السعرات الحرارية لانقاص الوزن.دور آخر مهم يلعبه المغنيسيوم في أجسامنا هو تنظيم مستويات السكر في الدم ، مما يعني أنه يمكن أن يسبب النقص الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية والغنية بالكربوهيدرات، ونعلم جميعًا أنه عندما تستسلم لتلك الرغبة الشديدة ، فمن غير المرجح أن تظل على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن، فإن النقص يمكن أن يؤدي إلى زيادة تخزين الدهون لأن إحدى وظائف المغنيسيوم هي مساعدة الجسم على تخزين كميات أقل من الدهون بشكل عام ، ضمان حصولك على كميات كبيرة من هذا النظام الغذائي المعدني هو مفتاح رئيسي للتنحيف.كيفية الوقاية من نقص المغنيسيومنحن نعلم الآن مدى أهمية المغنيسيوم لفقدان الوزن ، ولكن كيف يمكنك التأكد من أنك تحصل على ما يكفي من نظامك الغذائي؟ يقترح خبراء التغذية تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل الخضراوات الورقية والمكسرات والبذور، إذا كنت قلقًا من أنك لا تأكل ما يكفي من هذه الأشياء ، يمكنك أيضًا إضافة مكمل المغنيسيوم.شيء آخر مهم يجب مراعاته هو أن الكالسيوم يساعد جسمك على امتصاص واستخدام المغنيسيوم ، مما يعني أن زيادة تناول الكالسيوم هو طريقة رائعة أخرى للحفاظ على مستويات المغنيسيوم لديك، يمكنك تناول مكمل فيتامين د والحصول على ما يكفي من فيتامين ك في نظامك الغذائي، بعض مصادر فيتامين ك تشمل لحم البقر وكبد الدجاج والبروكلي والكرنب الأخضر وفول الصويا والخضراوات ذات الأوراق الداكنة مثل السبانخ واللفت.المعادن الأخرى التي تساعد جسمك على امتصاص واستخدام المغنيسيوم تشمل الفوسفور والنحاس والزنك، بعض مصادر الفوسفور هي الأسماك ، ولحم البقر ، والدجاج ، والفاصوليا ، والمكسرات ، والبذور ، ومنتجات الألبان، ويمكن العثور على النحاس في الكبد ، والمحار ، وسرطان البحر ، والحبوب الكاملة ، المشروم ، والخضروات الورقية ، والأفوكادو.ويعد نقص المغنيسيوم الحقيقي نادرًا جدًا ، ومن المحتمل ألا يكون شيئًا يدعو للقلق ومع ذلك ، إذا كان فقدان الوزن هو ما تبحث عنه ، فمن المؤكد أنه لا يضر بزيادة تناولك للأطعمة الغنية بالمغنيسيوم.