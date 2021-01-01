كأس مصر 2021-22 l موعد مباراة الزمالك أمام المصري.. القنوات الناقلة



موعد مباراة الزمالك أمام المصري موعد مباراة الزمالك أمام المصري



يستعد الزمالك للقاء المصري في إطار ربع نهائي كأس مصر 2021-22.



الزمالك حامل لقب نسخة 2020-2021 يواصل حملة الدفاع عن لقبه.



وبدأ مشوار الزمالك بالفوز على الداخلية 2-1 ثم الإسماعيلي 1-0.

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فيما تأهل المصري بالفوز على المنصورة 2-1 ثم إيسترن كومباني 1-0.موعد المباراةتقام المباراة يوم 26 نوفمبر الجاري.ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.وتلعب المباراة على برج العرب بالإسكندرية.القنوات الناقلةتذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 1.ويعلق عليها: مؤمن حسن وطارق حسن.الحكميدير عبد العزيز السيد مباراة الزمالك والمصري في ربع نهائي كأس مصر 2021-2022 تحكيميا.ويعاون عبد العزيز السيد كل من: أحمد حسام طه وشريف محمد.فيما يتواجد محمد الغازي كحكم رابع.