كأس مصر 2021-22 l موعد مباراة الزمالك أمام المصري.. القنوات الناقلة

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موعد مباراة الزمالك أمام المصري


يستعد الزمالك للقاء المصري في إطار ربع نهائي كأس مصر 2021-22.

الزمالك حامل لقب نسخة 2020-2021 يواصل حملة الدفاع عن لقبه.

وبدأ مشوار الزمالك بالفوز على الداخلية 2-1 ثم الإسماعيلي 1-0.

فيما تأهل المصري بالفوز على المنصورة 2-1 ثم إيسترن كومباني 1-0.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم 26 نوفمبر الجاري.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
وتلعب المباراة على برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 1.

ويعلق عليها: مؤمن حسن وطارق حسن.

الحكم

يدير عبد العزيز السيد مباراة الزمالك والمصري في ربع نهائي كأس مصر 2021-2022 تحكيميا.

ويعاون عبد العزيز السيد كل من: أحمد حسام طه وشريف محمد.

فيما يتواجد محمد الغازي كحكم رابع.

المصدر: filgoal

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