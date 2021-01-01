فيديو .. كواليس أعتناق أسرة برازيلية الإسلام في قطر

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أعتناق أسرة برازيلية


اعتنقت عائلة برازيلية كاملة، مكونة من 6 أفراد، الدين الإسلامي، أثناء وجودها في العاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة مباريات كأس العالم قطر 2022.

شاهد الفيديو:
ظهرت العائلة بأكملها في الفيديو القصير، بعد أن أعلنوا دخولهم في الإسلام، وهم أب وأم و4 أبناء (3 فتيات وولد)، وأعربت العائلة عن سعادتها بهذا القرار الذي اتخذوه بأكملهم بقناعة تامة، ومن دون إكراه من أحد.

وأعلنت الأسرة البرازيلية شهادة التوحيد، وسط جمع من الحضور، الذين أبدوا سعادتهم وفرحتهم بدخول أسرة بأكملها في الإسلام، وقالت الأم إنه شعور تعجز عن وصفه، لكنها سعيدة بهذا القرار.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الفيديو المتداول، مؤكدين أنه حديث جدًا، وقد التقط خلال فعاليات كأس العالم “مونديال قطر 2022” للعائلة البرازيلية التي حضرت بأكملها لمؤازرة منتخب بلادها، لكن “تواصل” لم تتحقق من وقت تصوير الفيديو.

المصدر: elbalad

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