وزارة الصحة الكويتية : أول إصابة بالكوليرا فى البلاد

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صورة الخبر: وزارة الصحة الكويتية
وزارة الصحة الكويتية

رصدت وزارة الصحة الكويتية الجمعة إصابة مواطن بمرض "الكوليرا" ظهرت عليه أعراض المرض عقب عودته من دولة مجاورة تعاني بسبب تفشي المرض، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وقالت الصحة في بيان صحفي انه تم تقديم العلاج اللازم للمريض في احدى مستشفيات الوزارة وعزله حتى استكمال الشفاء كما تم التعامل مع المخالطين له حسب البروتوكولات المعتمدة ومتابعتهم للتأكد من سلامتهم.

وطمأنت الوزارة بأن فرص انتشار المرض داخل البلاد غير واردة مبينة أهمية اتخاذ الحيطة والحذر للمواطنين والمقيمين عند السفر لأي دولة يتفشى فيها الوباء والتأكد من تجنب مصادر مياه الشرب والأطعمة غير الآمنة.

وأهابت الوزارة بالذين تظهر عليهم أعراض مشتبهة (مثل الحرارة والإسهال) خلال 7 أيام من وصولهم من احدى الدول التي يتفشى فيها المرض التوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي الاستشارة والعلاج اللازم متمنين السلامة للجميع.

المصدر: صحيفة الأنباء الكويتية

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