الأرصاد الجوية تجيب .. هل تتأثر مصر بفيضانات السعودية |فيديو

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صورة الخبر: فيضانات السعودية
فيضانات السعودية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.


درجة الحرارة الصغرى
وأضافت خلال حديثها بقناة "الحدث اليوم":درجة الحرارة الصغرى خلال فترات الليل تسجل 15 درجة مئوية.


انخفاض درجات الحرارة
وتابع: نشهد خلال الأيام الحالية انخفاضا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، والطقس يصبح مائلا للبرودة خلال ساعات الليل.

ارتداء الملابس الشتوية
وتابع:"بنقول للمواطنين البسوا الشتوي لأن هناك انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل".


فرص سقوط الأمطار
وأشارت: إلي أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة غدًا علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر.

المصدر: vetogate

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