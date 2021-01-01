الأرصاد الجوية تجيب .. هل تتأثر مصر بفيضانات السعودية |فيديو

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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.





درجة الحرارة الصغرى

وأضافت خلال حديثها بقناة "الحدث اليوم":درجة الحرارة الصغرى خلال فترات الليل تسجل 15 درجة مئوية.





انخفاض درجات الحرارة

وتابع: نشهد خلال الأيام الحالية انخفاضا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، والطقس يصبح مائلا للبرودة خلال ساعات الليل.



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ارتداء الملابس الشتويةوتابع:"بنقول للمواطنين البسوا الشتوي لأن هناك انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل".فرص سقوط الأمطاروأشارت: إلي أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة غدًا علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر.