فيديو l الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق غدا



سقوط أمطار سقوط أمطار



قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خلال فترات الليل حيث تسجل 15 و16 درجة مئوية شعور المواطنين بالبرودة.



وأضافت الدكتورة منار غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الطقس خلال فترات النهار يكون معتدل، عكس الساعات الأخيرة من الليل تحتاج إلى ارتداء المواطنين للملابس الشتوية الخفيفة إلى ثبوت درجات الحرارة.



تابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الأمطار الخفيفة سنتحصر غدا على السواحل الشمالية مع وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات الأخيرة من الليل، مشيرة إلى أن الأمطار ستمتد في منتصف الأسبوع إلى بعض المناطق الداخلية من الوجه البحري وجنوب البحر الأحمر.

