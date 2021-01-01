أستاذ بطب عين شمس يكشف الشروط المطلوبة للتبرع بالرئة

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صورة الخبر: الرئة
الرئة

تستعد مستشفيات جامعة عين شمس تستعد لإجراء اول عملية زراعة رئة بمصر خلال الفترة الحالية وذلك بمركز وحدة زراعة الرئة في مستشفى عين شمس التخصصي، وأنه يجرى الآن إنهاء الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالعملية.

قال الدكتور هاني سيد أستاذ جراحة زراعة الكبد، بجامعة عين شمس خلال تصريحات لصدى البلد أن مصر تتفوق على الكثير من الدول الأوروبية في زراعة الأعضاء المتربعين الأحياء، مؤكدا أن المتبرع يمكنه أن يمارس حياته بشكل طبيعي بعد شهر من أجراء العملية ومن بعد التأكد من كافة الفحوصات اللازمة عليه قبل وبعد العملية .

وأكد أن مصر لديها الكثير من المراكز التي تعمل في زراعة الأعضاء، منوها أن جامعة عين شمس ستعمل قريبا في زراعة الرئة .
الشروط المطلوبة للتبرع بالرئة

حيث جاءت الشروط على النحو التالي:

- الامتناع عن التدخين 6 أشهر قبل البدء في فحوصات الزراعة.

- أن يكون المتبرع يحمل نفس فصيلة الدم للمريض.

- أن يكون المتبرع السن بين 20 إلى 50 سنة.
- أما بالنسبة للمريض، فلا بد أن يكون السن بين 12 إلى 55 عامًا.

- أن يكون خاليًا تمامًا من الأمراض.

- أن يكون المريض قادرًا على المشي ولو بصورة بسيطة.

المصدر: elbalad

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