قرارات عاجلة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي



امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي



قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعفاء بعض طلاب الصف الاول الثانوي في امتحانات نصف العام من أداء الامتحانات إلكترونيا على التابلت مثل باقي زملائهم



ووافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عقد الامتحانات "ورقيا " فقط لطلاب الصف الاول الثانوي الذين لم يتسلموا التابلت او تأخر استلامهم للتابلت حتى منتصف ديسمبر 2022



و وفقا لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سيتولى مدير المدرسة إدارة الامتحانات وفق القواعد المقررة، الإشراف الكامل على التقدير وإعلان النتيجة.



قرارات عاجلة

سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية

ستعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي وفقا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي

ستشمل امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% سيتم حلها باستخدام التابلت

ستشمل امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي أسئلة مقالية قصيرة (Short. Essay) بنسبة لا تتعدى 15% يجيب عنها الطالب ورقيا.

سيتم تشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية لإعداد مفردات اختباراتية ل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وفق طبيعة كل مادة دراسية

سيتم توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كاملا ورقيا احتياطيا

سيتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد جداول امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي، وإجرائها ، ومتابعة تنفيذها

سيتولى مدير الإدارة التعليمية اعتماد نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

