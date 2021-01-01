لرابعة وخامسة ابتدائي .. التعليم تتيح نماذج استرشادية لـ امتحانات مادة تكنولوجيا المعلومات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن نماذج أسئلة استرشادية لـ امتحانات مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصفين الرابع والخامس الابتدائي ، ليستعين بها الموجهون والمعلمون في وضع امتحانات شهر نوفمبر 2022.
يأتي ذلك في إطار ما تقوم به الادارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم ، من إجراءات لتيسير اعداد الامتحانات بشكل يراعي مواصفات الورقة الامتحانية وتسهيلا على كل من المعلم والموجه.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام التقييم بالصفين الرابع والخامس الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة من خلال 3 أدوات للتقييم يأتي من بينها الامتحانات، حيث يتم :
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