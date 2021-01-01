لرابعة وخامسة ابتدائي .. التعليم تتيح نماذج استرشادية لـ امتحانات مادة تكنولوجيا المعلومات



امتحانات مادة تكنولوجيا المعلومات امتحانات مادة تكنولوجيا المعلومات



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن نماذج أسئلة استرشادية لـ امتحانات مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصفين الرابع والخامس الابتدائي ، ليستعين بها الموجهون والمعلمون في وضع امتحانات شهر نوفمبر 2022.



يأتي ذلك في إطار ما تقوم به الادارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم ، من إجراءات لتيسير اعداد الامتحانات بشكل يراعي مواصفات الورقة الامتحانية وتسهيلا على كل من المعلم والموجه.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام التقييم بالصفين الرابع والخامس الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة من خلال 3 أدوات للتقييم يأتي من بينها الامتحانات، حيث يتم :

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تخصيص 60 درجة للامتحانات35 درجة للمهام الأدائية5 درجات للمواظبة على الحضورلتكون الدرجة النهائية 100 درجةيأتي ذلك وفقاً للقرار الوزاري بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022 /2023.وتنقسم الامتحانات المقررة على الصفين الرابع والخامس الابتدائي إلى ثلاثة امتحانات في الفصل الدراسي الواحد، بحيث يستهدف الامتحان الأول أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول.ويستهدف الامتحان الثاني أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، وبالنسبة للامتحان النهائي يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملاً، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث.