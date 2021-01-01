كأس العالم 2022 l قطر أول مودعين مونديال 2022 بشكل رسمي

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صورة الخبر: المنتخب القطري
المنتخب القطري

أصبح المنتخب القطري أول المنتخبات التي تودع المونديال بشكل رسمي، بعد انتهاء مباراة الإكوادور وهولندا بالتعادل الإيجابي، مساء الجمعة.

كيف خرجت قطر؟

تعادل هولندا والإكوادور يعني أن كلاهما وصل إلى 4 نقاط في المجموعة، مما يعني استحالة لحاق قطر بهما، مع تبقي مباراة أخيرة "للعنابي" أمام هولندا.
وأصبحت قطر ثاني منتخب منظم يودع المونديال الذي يقام على أرضه، من دور المجموعات، بعد جنوب إفريقيا التي فشلت بالتأهل في 2010.

وأصبحت قطر أول المنتخبات التي تودع مونديال 2022، مما يعني أن مباراتها الأخيرة بالمجموعة أمام هولندا ستكون "تحصيل حاصل".

المصدر: skynewsarabia

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