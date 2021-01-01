بدون تكاليف كبيرة .. طريقة عمل الكيك الإسفنجي



الكيك الإسفنجي الكيك الإسفنجي



تحاول الكثير من السيدات تقديم أكلات لذيذة وحلويات بالمنزل لأسرتها، ولذلك نقدم لكِ اليوم طريقة عمل الكيك الإسفنجي (كيك الشاي).



المقادير



4 بيضات

2 كوب دقيق

كوب إلا ربع من الحليب

كوب إلا ربع من السكر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

كوب الا ربع زيت

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طريقة عمل الكيكة:1- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وبعد ذلك يدهن القالب بالسمن ويرش بالدقيق مع إزالة الفائض من الدقيق بالضرب الخفيف في وعاء ينخل الدقيق مع البودر ويقلب ومن ثم يوضع جانباً.2- يوضع البيض مع اللبن مع السكر مع الزيت الفانيليا في المضرب أو وعاء الخلط الكهربائي ويخفق حتى يذوب السكر بشكل كامل.3- بعد ذلك يتم وضع خليط البيض في وعاء ويرش أو أن يتم وضع الدقيق بشكل تدريجي مع الخفق بمخفقة اليد في اتجاه واحد حتى يصبح الخليط سميك بالشكل الكافي.4- يصب العجين في الصينية ويوضع في الفرن حتى يستوي بشكل كامل أو يتم وضعه في قالب سكين أو شوكة ويخرج نظيف وينقل من الفرن ويترك حتى يبرد بشكل كامل ويقدم مع الشاي بالحليب أو الشاي العادي أو حسب الرغبة.