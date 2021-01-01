مرض خطير بالكبد .. علامات في الساق تكشف عنه

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لا يظهر تراكم الدهون في الكبد، المعروف باسم مرض الكبد الدهني ، أي أعراض في كثير من الأحيان، عندما يحدث ذلك ، فهذه علامة على أن الحالة قد تقدمت حتى الآن بحيث لا يمكن عكسها. يمكن أن تتركك المراحل الأكثر تقدمًا من الحالة مع بعض الأعراض المزعجة في الساق والبطن، كما يمكن أن يحدث تراكم الدهون لعدد من الأسباب، يمكن أن يكون الإفراط في شرب الكحول سببًا.



لكن معظم الأشخاص يعانون من شكل يسمى مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) ، حيث يرجع ما يقرب من 25 إلى 30 في المائة من أمراض الكبد إلى أسباب غير مرتبطة بالكحول مثل السمنة.





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عندما تستمر الدهون في التراكم في الكبد في NAFLD ، يمكن أن تبدأ في التسبب في التهاب العضو، عندما يحدث هذا ، ينتقل التشخيص من NAFLD إلى حالة أكثر خطورة تسمى NASH (التهاب الكبد الدهني غير الكحولي).على الرغم من التهاب الكبد ، في المراحل المبكرة من التهاب الكبد الدهني غير الكحولي ، لا يزال من غير المحتمل أن تظهر عليك الأعراض، ولكن إذا اقترن NASH مع تليف الكبد ، حيث يتلف الكبد ، فيمكن أن تحدث بعض الأعراض الجسدية ، وفقًا لـ Penn Medicine.يوضح الجسم الصحي أن الأشخاص "المصابين بالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي والذين يعانون من تلف الكبد (تليف الكبد)" قد يعانون من "تراكم السوائل وتورم في الساقين والبطن".يحدث هذا بسبب زيادة الضغط في الوريد الذي ينقل الدم عبر الكبد ، والمعروف باسم الوريد البابي، يؤدي ارتفاع ضغط الدم في الوريد البابي إلى تراكم السوائل حول الجسم ، بما في ذلك الساقين والكاحلين والبطن.يُعرف التورم في الساقين والكاحلين باسم الوذمة ، بينما يُعرف التورم في البطن بالاستسقاء، غالبًا ما يبدو الاستسقاء مثل بطن البيرة ، مما يجعل اكتشافه صعبًا في بعض الأحيان.في بعض الأحيان قد يتمزق الوريد البابي ، المعروف باسم الدوالي، يمكن أن تتسبب الدوالي في تسرب الدم إلى البراز ، مما يجعلها تتحول إلى اللون الأسود القطراني، قد يتسرب الدم أيضًا إلى القيء.يمكن أن يكون هذا النزيف الداخلي مهددًا للحياة، يجب إبلاغ المستشفى عن أي دم في البراز أو القيء على الفور، وفقًا لمايو كلينيك ، فإن اليرقان - اصفرار العينين والجلد - هو علامة أخرى شائعة لتليف الكبد.يقول الجسم الصحي: "يحدث اليرقان عندما لا يزيل الكبد المصاب كمية كافية من البيليروبين ، أحد نفايات الدم ، من دمك"، "اليرقان يسبب اصفرار الجلد وبياض العين واغمق لون البول."تشمل الأعراض الأخرى:حكة في الجلدأوعية دموية تشبه العنكبوت على جلدكفقدان الوزنغثيانفقدان الشهيةإعياءالسمنة هي أحد الأسباب الرئيسية لمرض الكبد الدهني غير الكحولي، على الرغم من صعوبة عكس اتجاهه بمجرد وصوله إلى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي ، إلا أنه قد يتم منعه بقرارات تتعلق بنمط الحياة.يقول المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى: "إذا لم يكن لديك مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) - الكبد الدهني غير الكحولي (NAFL) أو التهاب الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول - فقد تتمكن من منع هذه الحالات عن طريق تناول الطعام اتباع نظام غذائي صحي ، والحد من أحجام حصصك ، والحفاظ على وزن صحي. "قد يطلب منك الطبيب إجراء تغييرات مثل استبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة وتجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.المصدر: express.