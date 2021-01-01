كأس العالم 2022 l مدرب قطر يخرج عن صمته بعد السقوط أمام السنغال

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أكد فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر أنه لا ينبغي وصف ما حدث للعنابي في كأس العالم بالفشل وخيبة الأمل وذلك رغم السقوط في أول جولتين أمام الإكوادور والسنغال.



وخسر منتخب قطر المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 أمام الإكوادور بنتيجة 2-0 ثم تلقى هزيمة ثانية على يد السنغال بنتيجة 3-1.



وقال سانشيز في تصريحات له بعد مباراة السنغال: "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة، عندما تأتي إلى هنا عليك أن تعرف من أين أتيت (كدولة)، لا ينبغي أن يوصف ما حدث بالفشل وخيبة أمل".وأضاف: "كان هدفنا أن نكون منافسين، لقد عملنا لعدة أشهر حتى نتمكن من تقديم أداء جيد، كانت التوقعات هي تقديم عروض جيدة وتنظيم كأس عالم جيد، أردنا إظهار ما يمكننا القيام به على أرض الملعب".

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وأكمل: "لكن في بعض الأحيان لا تجري المباراة كما تتوقع، إنها تعتمد أيضًا على أداء المنافس، لم نكن في أعلى مستوى ولكن كنا قادرين على المنافسة لكننا لم نتحسن، نحن ندرك مدى صعوبة هذه المنافسة وكنا نريد أن نذهب بعيداً".وتابع: "قطر دولة صغيرة، وليس عدد سكانها كبيرًا، والدوري المحلي ليس تنافسيًا للغاية".سانشيز: إذا استطعنا المشاركة في المونديال مرة آخرى سيكون رائعاوواصل مدرب قطر حديثه: "إنها المرة الأولى لنا في كأس العالم، إذا استطعنا المشاركة مرة أخرى، فسيكون ذلك رائعًا، من المفيد دائمًا اكتساب المزيد من الخبرة".واستكمل: "نحن سعداء للغاية بالمشاركة، أعتقد أن جماهيرنا دعمونا حقًا ونحن فخورون جدًا بمشجعينا الذين حضروا من أجل دعمنا".وتحدث سانشيز عن مواجهة هولندا الأخيرة في دور المجموعات، قائلًا: "مباراة صعبة للغاية، نريد أن نكون منافسين، لا يمكننا تفويت فرصة كهذه للعب ضد هولندا، لذا خطتنا والهدف هو لعب مباراة جيدة".مدرب قطر: كأس العالم سينتهي ولكن كرة القدم ستستمروأضاف: "كأس العالم سينتهي ولكن كرة القدم ستستمر هنا، نريد مواصلة تطوير المواهب، ومواصلة المنافسة في آسيا".وعن مستقبل قطر فيما بعد المونديال، رد فيليكس سانشيز، قائلًا: "لدينا بعض اللاعبين الشباب واللاعبين الأكثر خبرة، هدفنا واضح للغاية، سيكون لدينا تغير في الأجيال، بعض اللاعبين سيغادرون وسيأتي آخرون".وأتم: "قد يكون لدينا لاعبين جدد في كأس آسيا العام المقبل، هناك بعض اللاعبين لا يستطيعون اللعب في أفضل حالاتهم لفترة طويلة".