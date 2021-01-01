نصائح للوقاية من فيروسات الشتاء



للوقاية من فيروسات الشتاء للوقاية من فيروسات الشتاء



أعلنت الصين عن تفشي فيروس كورونا وارتفاع قياسي في الإصابات وفرضت قيودا، وتعود بكين إلى الإغلاق كجزء من إجراءات الإغلاق القاسية “صفر كوفيد” في الصين، وتم إغلاق المدارس والمطاعم والصالات الرياضية وصالونات التجميل وغيرها من المرافق هذا الأسبوع.



يعتبر فصل الشتاء من أكثر الفصول التي يتنشر فيها فيروس كورونا وفيروسات الشتاء كالبرد و الأنفلونزا وغيرها من الأمراض الموسمية، لذلك لا بد من اتباع بعض الإرشادات للوقاية من أمراض فصل الشتاء.



8 نصائح لتجنب فيروسات الشتاء

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اغسل يديك كثيرًا: أهم شيء للتخلص من السعال والبرد هو غسل يديك بشكل صحيح، عندما تتلامس مع أشخاص معديين ، تأكد من غسل يديك عن طريق الدعك بقوة لمدة 20 ثانية على الأقل، لا تنس أن تغسل يديك بعد استخدام الحمام، تذكر أن تنظف تحت الأظافر وبين الأصابع ، وأن تغسل معصميك أيضًا.حافظ على أصابعك: لدينا عادة فرك أعيننا وأنوفنا وتغطية أفواهنا بأيدينا ، وهي طريقة معينة لتلوث نفسك بجزيئات فيروس البرد، ومن ثم أبقي أصابعك بعيدة عن أنفك وعينيك لتمتنع عن تلوث نفسك بجزيئات البرد المعدية.احتفظ بمعقم في حقيبتك: في الحافلة أو السيارة أثناء السفر إذا كنت لا تحمل الماء ، يمكنك ببساطة غسل يديك بالمطهر، يمكن أن تقتل جراثيم البرد والإنفلونزا أيضًا.الابتعاد عن الزحام والمرضى: حاول الابتعاد عن الأفراد الذين تعرف أنهم مصابون بالبرد أو الأنفلونزا وتجنب الأماكن المزدحمة خلال هذا الموسم لتقليل فرصتك في التلوث.فيتامين (د) في نظامك الغذائي أمر لا بد منه: حاول تناول طعام صحي غني بالفيتامينات، يعزز جهاز المناعة لديك، املأ طبقك بالخضروات الطازجة على الغداء والعشاء.ممارسة الرياضة يوميًا: ممارسة الرياضة بانتظام هي معزز مناعي مثبت، على الرغم من أنه ليس موسم السباحة ، لكن حاول القيام ببعض التمارين الرياضية للبقاء متحركًا خلال فصل الشتاء، إذا كنت تمارس تمرينًا معتدلًا مثل المشي السريع لمدة 30 إلى 45 دقيقة يوميًا ، و 5 أيام في الأسبوع ، فهذا يقلل من فرصة الإصابة بنزلة برد بمقدار الثلث، استمر في ممارسة الرياضة للوقاية من البرد والإنفلونزا.احصل على قسط كافٍ من النوم: النوم يمنح دماغك راحة لبعض الوقت، نم بشكل صحيح لمدة 7 إلى 8 ساعات خلال هذا الموسم لتقليل التوتر إن وجد، القدر الكافي من النوم يحافظ على صحة جهاز المناعة لديك وقدرته على تحمل العدوى بشكل أفضل.اجعل الأطفال على دراية بالنظافة: يتشارك الأطفال في عدوى البرد بسهولة شديدة وبالتالي يتأثر بها كل فرد في الأسرة، علم طفلك أن يسعل أو يعطس في منديل ورميها في سلة المهملات، اجعلها عادة بالنسبة لهم، واجعل من المعتاد أيضًا أن يغسلوا أيديهم فور عودتهم إلى المنزل من الخارج أو بعد لمس أي أشياء متسخة.الحصول على لقاح الأنفلونزا: إذا كنت معرضًا جدًا لنزلات البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء ، فمن الأفضل الحصول على لقاح الإنفلونزا خلال موسم الأنفلونزا. تتغير فيروسات الإنفلونزا باستمرار ، ويتم تطوير لقاحات جديدة كل عام للحماية من السلالات الجديدة.