بمذاق شهي . عمل عمل أوراك الدجاج بالبصل والمشروم

أوراك الدجاج بالبصل والمشروم
أوراك الدجاج بالبصل والمشروم من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ.
قدمت الشيف نونا، طريقة عمل أوراك الدجاج بالبصل والمشروم في البيت.
مقادير أوراك الدجاج بالبصل والمشروم
4أوراك دجاج
(التتبيلة)
زبادي
زبدة
زيت
بهارات دجاج
كاري
بابريكا
ملح
فلفل أسود
(للتسوية)
3بصل جوليان
طبق مشروم شرائح
2ملعقة كبيرة ثوم مفروم
2ملعقة كبيرة فلفل حار مفروم
كوب كريمة طهي
مرقة دجاج
2ملعقة كبيرة دقيق
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير أوراك الدجاج بالبصل والمشروم
في بولة نضع كل مكونات التتبيلة ونقلب جيداً ثم في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت والزبدة ثم نضع أوراك الدجاج وندهنها بخليط التتبيلة من الجانبين ونتركها حتى تأخذ صدمة ثم نرفعها من على النار وفي نفس الووك نضع البصل ونقلب حتى يذبل مع رشة ملح وفلفل أسود ثم نضيف المشروم والفلفل الحار والثوم والدقيق وكريمة الطهي والمرقة والتوابل كلها ونقلب ثم نضع أوراك الدجاج مرة أخرى.
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