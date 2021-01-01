كأس العالم 2022 l مشاهدة مباراة انجلترا وأمريكا مباشر الآن



انجلترا وأمريكا انجلترا وأمريكا

فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة .. يواجه منتخب إنجلترا نظيره منتخب أمريكا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر القادم .



ويخوض منتخب انجلترا المباراة وهو فى صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط الفوز فى المباراة الأولى له بكأس العالم أمام ايران 6 / 2 فيما تعادل منتخب أمريكا فى الجولة الأولى مع منتخب ويلز 1 / 1 وحصد نقطة واحدة متساويا مع ويلز بنفس الرصيد فيما يقبع منتخب ايرام فى المركز الأخيرة بدون نقاط قبل مباراته اليوم أمام ويلز .



موعد مباراة انجلترا وأمريكا

تنطلق مباراة انجلترا وأمريكا فى الجولة الثانية لمنافسات بطولة كأس العالم فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية .

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القنوات الناقلة لمباراة انجلترا وأمريكاتذاع مباراة انجلترا وأمريكا على قناة بى إن سبورت ماكس 2 الحاصلة على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى قطر بمشاركة 32 منتخبا .التشكيل المتوقع لمنتخب انجلترا و أمريكايسعى منتخب انجلترا فى مباراة اليوم لخطف بطاقة التأهل الى دور الـ 16 لبطولة كأس العالم في الوقت الذى يسعى فيه منتخب امريكا للحفاظ على فرصته فى التأهل بعد تعادله فى الجولة الأولي .ومن المتوقع أن يبدأ منتخب انجلترا المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمى : بيكفوردخط الدفاع : تريبييه و ستنونز وشاو وماجوايرخط الوسط : راس و بيلينجهام وماونتخط الهجوم : سترلينج وساكا وهارى كينفيما يتوقع أن يبدأ منتخب أمريكا المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمى : تورنرخط الدفاع : زيميرمان وتيم وروبينسون وديستخط الوسط : مكينى وموسى يونس و أدامزخط الهجوم : بوليسيتس و جوش و تيموثاوس