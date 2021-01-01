كأس العالم 2022 l مشاهدة مباراة انجلترا وأمريكا مباشر الآن

فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة .. يواجه منتخب إنجلترا نظيره منتخب أمريكا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر القادم .
ويخوض منتخب انجلترا المباراة وهو فى صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط الفوز فى المباراة الأولى له بكأس العالم أمام ايران 6 / 2 فيما تعادل منتخب أمريكا فى الجولة الأولى مع منتخب ويلز 1 / 1 وحصد نقطة واحدة متساويا مع ويلز بنفس الرصيد فيما يقبع منتخب ايرام فى المركز الأخيرة بدون نقاط قبل مباراته اليوم أمام ويلز .
موعد مباراة انجلترا وأمريكا
تنطلق مباراة انجلترا وأمريكا فى الجولة الثانية لمنافسات بطولة كأس العالم فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية .
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