أسبابها وكيف تتخلص منها .. آلام العمود الفقري

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آلام العمود الفقري


تعد آلام العمود الفقري من المشكلات المنتشرة بشكل واسع بين مختلف الأعمار وفى بعض الأحيان تكون قوية جدا لدرجة يصعب تحملها .

وهناك فارق بين آلام العمود الفقري ووجع الظهر فالأخيرة يقصد بها كل مكونات الظهر من أنسجة وخلايا ولكن العمود الفقري شئ خاص وله أسباب مختلفة عن آلام الظهر.

وقدم موقع “clevelandclinic” طرق علاج آلام العمود الفقري وأهم أسبابه للتمكن من تجنبها وتقليل احتمالات الإصابة.

ما الذي يسبب آلام العمود الفقري
توجد عوامل ومشكلات صحية عديدة تساهم فى المعاناة من آلام العمود الفقري ، أبرزها:

التهاب الفقار اللاصق
التهاب المفاصل
انزلاق الفقار الانحلالي
تنكس القرص الفقري
اعتلال الجذور
ضعف المفصل العجزي الحرقفي
تنكس القرص الفقري
تضيق العمود الفقري
انزلاق الفقار
الصدمة والإصابة
ورم حميد وفى حالات نادرة سرطاني


علاج آلام العمود الفقري
يتم تحديد علاج آلام العمود الفقري بناء على السبب فى الإصابة بها ولكن بصفة عامة فإن علاج آلام العمود الفقري يكن ضمن الخيارات التالية:

الكمادات الباردة أو الساخنة.
التمارين خاصة الإطالة
التدليك والمساج
جراحة
مضادات حيوية
كورتيزون
علاج بدني
مرخيات العضلات والمنشطات ومسكنات الألم الأخرى التي تُصرف دون وصفة طبية والتي يتم وصفها.
استخدام تقويم العمود الفقري
العلاج بالإبر.
تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.

احصل على الكثير من الراحة والسوائل.

المصدر: موقع “clevelandclinic”

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