أسبابها وكيف تتخلص منها .. آلام العمود الفقري



آلام العمود الفقري آلام العمود الفقري



تعد آلام العمود الفقري من المشكلات المنتشرة بشكل واسع بين مختلف الأعمار وفى بعض الأحيان تكون قوية جدا لدرجة يصعب تحملها .



وهناك فارق بين آلام العمود الفقري ووجع الظهر فالأخيرة يقصد بها كل مكونات الظهر من أنسجة وخلايا ولكن العمود الفقري شئ خاص وله أسباب مختلفة عن آلام الظهر.



وقدم موقع “clevelandclinic” طرق علاج آلام العمود الفقري وأهم أسبابه للتمكن من تجنبها وتقليل احتمالات الإصابة.

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ما الذي يسبب آلام العمود الفقريتوجد عوامل ومشكلات صحية عديدة تساهم فى المعاناة من آلام العمود الفقري ، أبرزها:التهاب الفقار اللاصقالتهاب المفاصلانزلاق الفقار الانحلاليتنكس القرص الفقرياعتلال الجذورضعف المفصل العجزي الحرقفيتنكس القرص الفقريتضيق العمود الفقريانزلاق الفقارالصدمة والإصابةورم حميد وفى حالات نادرة سرطانيعلاج آلام العمود الفقرييتم تحديد علاج آلام العمود الفقري بناء على السبب فى الإصابة بها ولكن بصفة عامة فإن علاج آلام العمود الفقري يكن ضمن الخيارات التالية:الكمادات الباردة أو الساخنة.التمارين خاصة الإطالةالتدليك والمساججراحةمضادات حيويةكورتيزونعلاج بدنيمرخيات العضلات والمنشطات ومسكنات الألم الأخرى التي تُصرف دون وصفة طبية والتي يتم وصفها.استخدام تقويم العمود الفقريالعلاج بالإبر.تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.احصل على الكثير من الراحة والسوائل.