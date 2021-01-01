لتلميع خشب الأثاث المنزلي .. وصفات منزلية



لتلميع خشب الأثاث المنزلي لتلميع خشب الأثاث المنزلي

تحرص ربة المنزل دائما على إيجاد حلول وطرق لتنظيف الخشب وتلميعه بعيداً عن المنظفات والمنتجات الجاهزة والموجودة في السوق نظراً لإسعارها المرتفعة وعدم جدواها في تحقيق المطلوب منها.



لذلك نقدم لكم بعض المكونات البسيطه الموجودة في المنزل التي لها مفعول سحري في تنظيف وتليمع أي اثاث خشبي في البيت، وحتى نتجنب تقشر أو تشقق الخشب، ونرصد أفضل طرق لتلميع أخشاب منزلك دون إتلاف ألوانها :



1- استخدام البيكنج صودا

قد يعجبك أيضا...

استخدمي مزيج من البيكنج صودا والماء لإزالة الشحوم والدهون الصعبة، ابدأي بتنظيف الخشب من خلال الإسفنجة لإزالة تراكمات الشحوم، ثم اشطفيها بالماء وجففيها جيدًا.2- تلميع الخشب بالفازلينعند ظهور بقع أو علامات أو الخدوش على الخشب، يمكن أن تتخلصي منها بكل سهولة من خلال استعمال الفازلين، وكل ما عليك هو مسح الخشب بطبقة من الفازلين وستجدي فرق كبير في الخشب.3- خلطة الزيت والليمونخلط كوب من الزيت مع كوب من عصير الليمون وقطعة قماشة نظيفة وبخاخة ، وامزجي كل من الزيت وعصير الليمون في البخاخة ، قومي برش كمية مناسبة من الخليط على الخشب، وقومي بتلميعه بقطعة القماش المجففة.ستلاحظين فرق شاسع في الخشب ولمعانه.4- خلطة الزيت والخلتساعد هذه الخلطة على التخلص من أي تشقق أو بقع أو أثار على الخشب، بالإضافة إلى إزالة الجروح والخدوش التي ظهرت على الخشب .المكوناتمقدار نصف كوب من الزيت مع مقدار نصف كوب من الخل وقطعة قماشة نظيفة بالإضافة إلى بخاخة .طريقة التحضيراخلطي كل من الزيت والخل في البخاخة، ثم رشي كمية من الخليط على الخشب ثم قومي بعد ذلك بتلميعه بقطعة القماش المجففة وستلاحظين نتيجه إذاله البقع والخدوش بكل سهولة .