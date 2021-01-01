كأس العالم 2022 l ثنائي البرازيل يغيب عن باقي دور المجموعات

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صورة الخبر: نيمار
نيمار


تم الكشف عن موعد عودة البرازيلي نيمار للمشاركة مع السليساو بعد مغادرة مباراة صربيا مصابا في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم.

بحسب شبكة TNT البرازيلية، فإن نيمار لن يشارك أمام سويسرا والكاميرون في دور المجموعات.

وهو ما سيحدث مع دانيلو أيضا الذي تعرض لالتواء في الكاحل الأيسر.

وأوضح رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل لوسائل الإعلام المحلية حجم إصابة الثنائي قائلا: "أظهرت عمليات الأشعة إصابة نيمار في الرباط الجانبي في كاحل الأيمن، إلى جانب انتفاخ بسيط في العظام. وإصابة في الرباط الإنسي في الكاحل الأيسر لدانيلو".

وأكمل "يمكننا القول بالفعل أنه لن يكون لدينا الثنائي في المباراة القادمة، سيتم إجراء مرحلتي العلاج بهدف محاولة التعافي في الوقت المناسب لهذه المنافسة".

ولكن الثنائي سيتواجد في باقي مباريات كأس العالم حتى الآن، حال التأهل للدور المقبل.

طيب منتخب البرازيل كشف أمس الخميس عن تعرض نيمار لالتواء في الكاحل الأيمن.
وتعرض نيمار لإصابة قوية في الدقائق الأخيرة من لقاء صربيا خرج على إثرها، والتقطت الكاميرات صاحب القميص رقم 10 يبكي على دكة البدلاء.

المصدر: شبكة TNT البرازيلية

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