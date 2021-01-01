استبعاد 10 لاعبين من قائمة الزمالك أمام المصري



قائمة الزمالك أمام المصري قائمة الزمالك أمام المصري



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الأبيض لخوض مباراة المصري المقرر لها غدا السبت على ملعب ستاد الجيش، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.



وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.



خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمد طارق - عبد الله جمعة - حاتم سكر.

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خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - محمد أشرف " روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " اوباما" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".خط الهجوم : يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.وشهدت قائمة الزمالك استبعاد كلاً من:.محمود حمدي الونش بعد إجراءه لـ جراحة الأربطة الخلفية، ومحمد عبدالغني لمعاناته بشد في العضلة الأمامية، والسنغالي إبراهيما نداي لمعاناته بإصابة بمزق في العضلة الخلفية، ويوسف حسن نتيجة إصابة عضلية، كما يغيب كلا من محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد فتوح ومحمد عبدالشافي ودونجا، لكونهم في مرحلة التأهيل.وأخيراً زكريا الوردي وسامسون أكينولا، لأسباب فنية من جهاز الزمالك.