تسريبات لهاتف Galaxy A34 المرتقب من سامسونج

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صورة الخبر: Galaxy A34
Galaxy A34

كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم إصدار سامسونج المتوسط Galaxy A34 قبل الإعلان الرسمي.

تستعد العملاق الكوري سامسونج لإطلاق عدد من الإصدارات المتوسطة التي تشمل Galaxy A54، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن هذا الإصدار في يناير، واليوم تستعرض أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم هاتف Galaxy A34.

ويظهر هذا الإصدار في الصور المسربة بتصميم يحاكي هاتف Galaxy A54، كما تظهر الكاميرة الخلفية بتصميم بارز لكل كاميرة بشكل مستقل في الجزء الخلفي من الهاتف، لذا لا يوجد وحدة مخصصة لإعدادات الكاميرة، وهو تصميم أقرب لما قدمت سامسونج في Galaxy S22 Ultra.

ولقد أوضح مصدر التسريبات أن Galaxy A34 يأتي بأبعاد 161.3 في 77.7 في 8.2مم، كما تأتي الشاشة بتصميم “Infinity-U” الذي يشمل نتوء للكاميرة الأمامية على عكس هاتف A54، أيضاً تأتي الشاشة بحجم 6.5 إنش.

كما يضم هاتف A34 مدخل 3.5مم للسماعات، ومستشعر للبصمة مدمج في زر التشغيل في الإطار الجانبي، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف باللون الأسود.

المصدر: بوابه المتميز

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