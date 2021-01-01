تصل مركبة “أوريون” الأمريكية غير المأهولة الى مدار القمر

دخلت مركبة “أوريون” الأمريكية غير المأهولة مجال تأثير جاذبية القمر حيث قامت بأول دورة حوله، وذلك في إطار تحقيق المرحلة الأولى لبرنامج “أرتميس” القمري الأمريكي.
أفادت بذلك وكالة “ناسا” الفضائية الأمريكية يوم 21 نوفمبر على موقعها الإلكتروني، وقالت إن “أوريون” دخلت صباح يوم الاثنين منطقة تتفوق جاذبية القمر فيها على جاذبية الأرض ودارت المركبة أوتوماتيكيا حول القمر، ما سمحت لها بزيادة سرعتها اللازمة لدخول مدار القمر البعيد يوم 25 نوفمبر حيث ستمكث لمدة أسبوع تقريبا.
وقال الأخصائيون في “ناسا” إن المركبة انقطع اتصال بها خلال تحقيقها للمناورة في الفضاء لمدة 30 دقيقة بسبب تحليقها وراء القمر في جانبه المظلم.
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