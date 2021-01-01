تفاصيل .. ميزة جبارة لحماية واتساب ويب من الاختراق قريبا..

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يعتزم تطبيق واتساب إطلاق ميزة جديدة للخصوصية لمستخدميه على خدمة واتساب ويب المخصصة لأجهزة اللاب توب والكمبيوتر، حيث ستعمل الميزة على تحسين أمان المستخدمين لحماية حساباتهم، من خلال تمكين قفل الشاشة.







وبحسب تقرير من WABetaInfo فإن الميزة الجديدة في واتساب ويب تم رصدها في الإصدار التجريبي، حيث ستنطلق قريبا لجميع مستخدمي التطبيق على أجهزة اللاب توب والكمبيوتر، حيث تتيح الميزة للمستخدمين حماية أجهزة الكمبيوتربهم على واتساب.

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