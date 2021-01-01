أعرف مواصفات هواوي Mate 50 Pro

أطلقت شركة "هواوي" عائلة هواتف Mate 50 في الصين سبتمبر الماضي، بمجموعة متنوعة منها Mate 50 و Mate 50 Pro و Mate 50E و Mate 50 RS Porsche، واحدا منها فقط تم إطلاقه رسميا في الأسواق العالمية وهو هواوي ميت 50 برو.
وفقا لـ gsmarena التقني، يعمل هواوي ميت 50 برو بمعالج من شركة كوالكوم وهو سناب دراجون من الجيل الأول بسرعة 4 جيجا هرتز من 8 نواة، وذاكرة تخزين عشوائية 8 جيجا، مع ذاكرة تخزين على القرص الصلب سعة من 512 او 256 جيجا بايت، قابلة للذاكرة بواسطة كارت الذاكرة الخارجية بما يصل إلى 256 جيجابايت.
ويعمل الهاتف بنظام آندرويد 12، مع بطارية تعمل بقدرة 4700 مللي أمبير، مع معالج للجرافيكس من نوع Adreno 730
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