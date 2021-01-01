ريلمي تطلق سلسلة هواتف 10..استجابة أسرع في الألعاب من طراز 9…

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صورة الخبر: ريلمي
ريلمي

أطلقت شركة "ريلمي" سلسلة Realme 10 رسميًا، وهي السلسلة التي تهدف أن تكون بنفس سعر Realme 9 ،ولكن مع تحسينات في الأداء والمظهر.

وفقا لموقع gsmarena التقني، يأتي موبايل ريلمي 10 بمعالج MediaTek MT8781 Helio G99 ثماني النواة من نوع Cortex-A76 مع سعة بطارية 5000 مللي امبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، ونظام تشغيل أندرويد 12 و واجهة شاشة UI 3.0، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وذاكرة القرص الصلب للتخزين 128 جيجابايت بنظام UFS 2.2 وفتحة كارت ميموري microSD.

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يعتمد الطراز الجديد على كارت هليو G99 من ميدياتك، والتي يجب أن تقدم أداءً أفضل بكثير من معالج سنابدراجون 680 الموجود في هواتف Realme 9 ، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالألعاب والرسوميات.

يأتي الموبايل بوزن 179 جرام وأبعاد 159.9x73.3x8 مم مع هيكل وخلفية مصنوعان من البلاستيك، نوع الشاشة AMOLED ومقاسها 6.40 بوصة، دقة 1080 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز ومعدل استجابة اللمس 360 هرتز. الشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass 5، على غرار طرازات الشركة السابقة ريلمي 9.

يدعم "ريلمي 10" شبكات المحمول من الجيل الثاني والثالث والرابع وحتى الجيل الخامس 5G.

المصدر: السلطة

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