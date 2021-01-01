ريلمي تطلق سلسلة هواتف 10..استجابة أسرع في الألعاب من طراز 9…

أطلقت شركة "ريلمي" سلسلة Realme 10 رسميًا، وهي السلسلة التي تهدف أن تكون بنفس سعر Realme 9 ،ولكن مع تحسينات في الأداء والمظهر.
وفقا لموقع gsmarena التقني، يأتي موبايل ريلمي 10 بمعالج MediaTek MT8781 Helio G99 ثماني النواة من نوع Cortex-A76 مع سعة بطارية 5000 مللي امبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، ونظام تشغيل أندرويد 12 و واجهة شاشة UI 3.0، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وذاكرة القرص الصلب للتخزين 128 جيجابايت بنظام UFS 2.2 وفتحة كارت ميموري microSD.
ريلمي تستعد لإطلاق واحد من أرخص الهواتف الذكية قريبا.. مواصفات ريلمي تحطم المقاييس.. موبايل Realme 10 Pro بمواصفات جبارة وسعر مناسب
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