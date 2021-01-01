أسعار الجيل الرابع من "هوندا بايلوت" تزيد ألف دولار فقط عن الجيل السابق!

في السابع من شهر نوفمبر الجاري أعلنت الصانعة اليابانية "هوندا Honda" عن تدشين الجيل الرابع من سيارتها الكروس أوفر SUV متوسطة الحجم "بايلوت Pilot"، والتي تتوفر بعشر فئات مختلفة تتنوع بين أنظمة الدفع الأمامي والدفع الكلي للعجلات.. ورغم تحديثات 2023، جاءت الأسعار الجديدة أعلى بحد أقصى 1,070 دولار فقط عن نسخة الجيل الثالث التي حصلت على آخر تحديثاتها في 2022!
تتمتع "بايلوت" الجديدة بحجم أكبر وملامح أكثر شراسة إلى جانب تعزيز مقصورتها بأحدث التقنيات وكذلك أنظمة السلامة المطوّرة، وتعتمد جميع فئاتها على محرك V6 سعته 3.5 لترًا قادر على توليد قوة 285 حصان و 355 نيوتن متر من عزم الدوران، وتتمتع الفئات ذات نظام الدفع الأمامي FWD بكفاءة أعلى في استهلاك الوقود مقارنة بالفئات التي تعمل بنظام الدفع الكلي AWD.
يبدأ سعر أول فئة Sport من 40,445 دولار (ما يعادل 992 ألف جنيه مصري)، بينما نسخة الدفع الكلي منها تأتي بسعر 42,545 دولار (ما يعادل 1.043 مليون جنيه مصري)، وتتدرج الأسعار وصولاً إلى الفئة التاسعة TrailSport والتي تتمتع بتعزيزات خاصة تمنحها القدرة على خوض الطرق الغير ممهدة بمهارة، فبخلاف نظام الدفع الكلي تأتي السيارة بنظام تعليق أعلى، وإطارات خاصة بالطرق الوعرة، وغير ذلك من التجهيزات التي جعلتها أقل فئات بايلوت من حيث كفاءة استهلاك الوقود، ليبدأ سعرها من 49,645 دولار.
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