أسعار الجيل الرابع من "هوندا بايلوت" تزيد ألف دولار فقط عن الجيل السابق!



هوندا بايلوت هوندا بايلوت

في السابع من شهر نوفمبر الجاري أعلنت الصانعة اليابانية "هوندا Honda" عن تدشين الجيل الرابع من سيارتها الكروس أوفر SUV متوسطة الحجم "بايلوت Pilot"، والتي تتوفر بعشر فئات مختلفة تتنوع بين أنظمة الدفع الأمامي والدفع الكلي للعجلات.. ورغم تحديثات 2023، جاءت الأسعار الجديدة أعلى بحد أقصى 1,070 دولار فقط عن نسخة الجيل الثالث التي حصلت على آخر تحديثاتها في 2022!



تتمتع "بايلوت" الجديدة بحجم أكبر وملامح أكثر شراسة إلى جانب تعزيز مقصورتها بأحدث التقنيات وكذلك أنظمة السلامة المطوّرة، وتعتمد جميع فئاتها على محرك V6 سعته 3.5 لترًا قادر على توليد قوة 285 حصان و 355 نيوتن متر من عزم الدوران، وتتمتع الفئات ذات نظام الدفع الأمامي FWD بكفاءة أعلى في استهلاك الوقود مقارنة بالفئات التي تعمل بنظام الدفع الكلي AWD.



يبدأ سعر أول فئة Sport من 40,445 دولار (ما يعادل 992 ألف جنيه مصري)، بينما نسخة الدفع الكلي منها تأتي بسعر 42,545 دولار (ما يعادل 1.043 مليون جنيه مصري)، وتتدرج الأسعار وصولاً إلى الفئة التاسعة TrailSport والتي تتمتع بتعزيزات خاصة تمنحها القدرة على خوض الطرق الغير ممهدة بمهارة، فبخلاف نظام الدفع الكلي تأتي السيارة بنظام تعليق أعلى، وإطارات خاصة بالطرق الوعرة، وغير ذلك من التجهيزات التي جعلتها أقل فئات بايلوت من حيث كفاءة استهلاك الوقود، ليبدأ سعرها من 49,645 دولار.

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أما أعلى فئة فهي Elite ويبدأ سعرها من 53,325 دولار (ما يعادل 1.307 مليون جنيه)، وهي بذلك تعتبر أغلى بحوالي 160 دولار فقط عن سعر أغلى فئة في موديل 2022 السابق والتي كانت Black Edition، وتتضمن تجهيزات Elite مقاعد بتطعيمات جلد مثقّب، مقاعد أمامية بخاصية تهوية، شاشة عدادات مقاس 10.2 بوصة قابلة للتهيئة، شاشة عرض رأسي ملونة، كاميرا متعددة زوايا الرؤية.وللمرة الأولى تأتي هوندا بايلوت 2023 بمجموعة إضافات اختيارية تم تصميمها بالتعاون مع قسم تطوير الأداء Honda Performance Development حيث يضيف للتجهيزات القياسية أقواس عند الرفارف، عجلات ملونة (برونزي أو أسود)، أشكال جرافيك HPD، وذلك بتكلفة 2,950 دولار، إلى جانب مجموعة أخرى من الإضافات مثل: أجزاء حماية بسعر 290 دولار، جزء خاص بالجر يتراوح سعره ما بين 305 و 990 دولار.