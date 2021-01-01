زباده أسعار سيارات فولكس فاجن تكسر حاجز الـ 250 ألف جنيه



فولكس فاجن فولكس فاجن

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف (EATC)، الوكيل الرسمي لسيارات فولكس فاجن في مصر، عن ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن موديل 2022، بقيم ضخمة تراوحت بين 104 آلاف إلى 251 ألف جنيه، على كافة طرازاتها المطروحة محلياً.



فولكس فاجن تي روك موديل 2022

حيث ارتفعت أسعار سيارات فولكس فاجن تي روك موديل 2022 للفئة الأولى إلى سعر 799 ألف جنيه، بدلا من 690 ألف جنيه، بزيادة 109 آلاف جنيه، وقفزت أسعار سيارات الفئة الثانية إلى 899 ألف جنيه، مقارنة بـ 795 ألف جنيه بزيادة 104 آلاف جنيه.



فولكس فاجن باسات موديل 2022

قد يعجبك أيضا...

وصعدت أسعار سيارات فولكس فاجن باسات موديل 2022 للفئة الأولى إلى 990 ألف جنيه، مقابل بـ 800 ألف جنيه، بزيادة سعرية تقدر بـ 190 ألف جنيه، وبلغت الفئة الثانية مليون و 150 ألف جنيه، بدلًا من 955 ألف جنيه، بارتفاع 195 ألف جنيه.فولكس فاجن تيجوان موديل 2022كذلك قفزت أسعار سيارات فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 للفئة الأولي إلى مليون و 75 ألف جنيه، بدلًا من 895 ألف جنيه، بفارق 180 ألف جنيه، والفئة الثانية لمليون و 250 ألف جنيه، بدلًا من 999 ألف جنيه، بزيادة بلغت 251 ألف جنيه.فولكس فاجن طوارق موديل 2022أما طراز طوارق موديل 2022 الجديد فارتفعت الفئة الواحدة المتاحة منه إلى 2 مليون و 400 ألف جنيه، بدلًا من 2 مليون و 200 ألف جنيه، بزيادة 200 ألف جنيه.سيارات فولكس فاجن جولف 2022كما صعد سعر جولف موديل 2022 بفئة واحدة من التجهيزات إلى 950 ألف جنيه، بدلًا من 825 ألف جنيه، بارتفاع يقدر بـ 125 ألف جنيه.