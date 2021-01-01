ترتفع أسعار سيارات فينوتشيا ستار موديل 2022 بقيمة 200 ألف جنيه



فينوتشيا ستار موديل 2022 فينوتشيا ستار موديل 2022

كشفت شركة مصر حلوان أوتوموتيف، الوكيل الحصري للعلامة الصينية دونج فينج في مصر، عن ارتفاع أسعار سيارات دونج فينج فينوتشيا ستار موديل 2022 بزيادة وصلت إلى 200 ألف جنيه داخل السوق المحلية.



أسعار فينوتشيا ستار موديل 2022

وتتوفر سيارات دونج فينج فينوتشيا ستار موديل 2022 في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات؛ بلغ سعرها بعد الزيادة نحو 845 ألف جنيه بدلًا من 645 ألف جنيه.



مواصفات فينوتشيا ستار موديل 2022

وتعتمد سيارات دونج فينج فينوتشيا ستار 2022 على نظام هجين يجمع بين محرك 4 سلندر 1500 سي سي تيربو، وبطارية كهرباء بقدرة 48 فولت، ليتمكنا معاً من إنتاج 190 حصانًا، بالإضافة إلى وصول العزم الأقصى للدوران إلى 260 نيوتن/ متر، وهو ما يجعلها موفرة للوقود حيث تستهلك السيارة بمعدل 9.5 لتر لكل 100 كم في المدينة، و 7.5 لتر على الطرق السريعة لنفس المسافة، وتبلغ سعة خزان الوقود 60 لتراً.

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وتتسارع دونج فينج فينوتشيا ستار في 9.9 ثانية لتصل إلى سرعتها القصوى 190 كم / ساعة، عبر ناقل حركة أوتوماتيك سباعي السرعات.وجهزت السيارة الهجين بمجموعة من أنظمة القيادة المساعدة؛ تضمنت الفرامل المانعة للانغلاق، والتنبيه عند مغادرة الحارة المرورية، والتوزيع الإلكتروني للفرامل، ونظام الكاميرا بزاوية 360 درجة، ونظام الثبات الإلكتروني.بينما زودت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وتكييف هوائي ثنائي، وشاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة، وعدادات ديجيتال ، وجنوط رياضية 19 بوصة، مرايا جانبية كهربائية بخاصية الضم، كما تدعم السيارة أنظمة الاتصال بالهاتف Apple CarPlay وAndroid Auto وmirror link، بالإضافة إلى السحن اللاسلكي للهواتف، ونظام صوتي مكون من 12 سماعة خارجية، ومخرج يو إس بي.