ترتفع أسعار سيارات فينوتشيا ستار موديل 2022 بقيمة 200 ألف جنيه

كشفت شركة مصر حلوان أوتوموتيف، الوكيل الحصري للعلامة الصينية دونج فينج في مصر، عن ارتفاع أسعار سيارات دونج فينج فينوتشيا ستار موديل 2022 بزيادة وصلت إلى 200 ألف جنيه داخل السوق المحلية.
أسعار فينوتشيا ستار موديل 2022
وتتوفر سيارات دونج فينج فينوتشيا ستار موديل 2022 في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات؛ بلغ سعرها بعد الزيادة نحو 845 ألف جنيه بدلًا من 645 ألف جنيه.
مواصفات فينوتشيا ستار موديل 2022
وتعتمد سيارات دونج فينج فينوتشيا ستار 2022 على نظام هجين يجمع بين محرك 4 سلندر 1500 سي سي تيربو، وبطارية كهرباء بقدرة 48 فولت، ليتمكنا معاً من إنتاج 190 حصانًا، بالإضافة إلى وصول العزم الأقصى للدوران إلى 260 نيوتن/ متر، وهو ما يجعلها موفرة للوقود حيث تستهلك السيارة بمعدل 9.5 لتر لكل 100 كم في المدينة، و 7.5 لتر على الطرق السريعة لنفس المسافة، وتبلغ سعة خزان الوقود 60 لتراً.
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