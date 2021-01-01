تعرف على قيمة الوديعة الدولارية للسيارات الكهربائية المستعملة..للمغتربين..

تتيح مبادرة إعفاء استيراد السيارات للمصريين بالخارج فرصة الحصول على السيارات الكهربائية المستعملة بقيمة وديعة دولارية مخفضة للمغتربين الراغبين في شرائها، وذلك في إطار التوجهات السياسية نحو التحول للطاقة النظيفة، لتحقيق أهداف ورؤية مصر 2030.
وأوضحت المبادرة، أنه يحق للمواطن الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستخدام الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق عنها لصالح وزارة المالية، كوديعة بدون عائد يستردها بعد مرور خمس سنوات.
وتستعرض « إيجيبت أوتوموتيف » قيم ودائع السيارات الكهربائية المستعملة الدولارية للمغتربين بالخارج، ونرصدها خلال التقرير التالي:
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