تعرف على قيمة الوديعة الدولارية للسيارات الكهربائية المستعملة..للمغتربين..

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تتيح مبادرة إعفاء استيراد السيارات للمصريين بالخارج فرصة الحصول على السيارات الكهربائية المستعملة بقيمة وديعة دولارية مخفضة للمغتربين الراغبين في شرائها، وذلك في إطار التوجهات السياسية نحو التحول للطاقة النظيفة، لتحقيق أهداف ورؤية مصر 2030.



وأوضحت المبادرة، أنه يحق للمواطن الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستخدام الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق عنها لصالح وزارة المالية، كوديعة بدون عائد يستردها بعد مرور خمس سنوات.



وتستعرض « إيجيبت أوتوموتيف » قيم ودائع السيارات الكهربائية المستعملة الدولارية للمغتربين بالخارج، ونرصدها خلال التقرير التالي:

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السيارات الكهربائية المستعملة موديل 2019وصلت قيمة الوديعة الدولارية لسيارات تسلا 3 المستعملة موديل 2019 للمغتربين بالخارج، إلى 6.300 دولار، وقدرت الوديعة الدولارية لـ فولكس فاجن إي-لافيدا موديل 2019، بنحو 2.352 دولار.الوديعة الدولارية للسيارات الكهربائية موديل 2020بينما بلغت القيمة الدولارية لسيارات فولكس فاجن الكهربائية جولف موديل 2020 المستعملة، بنحو 3.937 دولار في حال عدم تطبيق الاتفاقيات الدولية أو تفعيلها، بينما وصل إجمالي الوديعة الدولارية فولكس فاجن إي-لافيدا إلى 2.634 دولار.السيارات الكهربائية موديل 2021وسجلت قيمة الوديعة الدولارية لسيارات هوندا mvn للمصريين المقيمين بالخارج، نحو 2.975 دولار، وحددت الوديعة الدولارية فولكس فاجن إي-لافيدا المستعملة 2.932 دولار، وتسلا 3 بنحو 7.854 دولار، وفولكس فاجن iD4 بوديعة دولارية 4.714 دولار، أما عن فولكس فاجن iD6 بقيمة 5.415 دولار.