مشروع سري جديد جاهز للانطلاق..هل تستغنى «جوجل» عن الوظائف البشرية..



جوجل جوجل

ضمن مجموعة مشروعات تركز على الذكاء الاصطناعي، عملت جوجل على مشروع سري جديد، تصل تأثيراته للنهوض بمستقبل الشركة والمطورين الذين يكتبون التعليمات البرمجية.



تحت الاسم الرمزي «Pitchfork»، بدأت جوجل ترتكز على تطويع الذكاء الاصطناعي في توفير خدمات تقدم فوائد عدة للطرفين (الشركة والمستخدمين)، وذلك من خلال تقنية تستخدم الخوارزميات لإنشاء الصور ومقاطع الفيديو؛ تسمى تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية (generative AI)، على أساسها يتم الاستغناء عن الاحتياج للبشر في أداء كثير من المهام المتعلقة بإنتاج التعليمات البرمجية وتحديثات الصور والفيديوهات، بما يُعتبر انتقال مهم، وطويل المدى.



ويتمثل الهدف منها تقليل حاجة البشر إلى كتابة التعليمات البرمجية وتحديثها، مع الحفاظ على جودة «الكود» .

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وبحسب مصدر مُطلع على المشروع، وفقًا لموقع «بزنس إنسايدر»، فكانت الفكرة «كيف ننتقل من إصدار إلى آخر دون توظيف كل مهندسي البرمجيات هؤلاء؟»، فهل سيؤثرمستقبلًا على عمل المهندسون.يُشار لتأكيد الشركة على التزامها بالاستخدامات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي التي تفيد اجتماعيًا، وذلك من خلال تأسيسها مجموعة DeepMind Ethics & Society المخصصة لتوجيه استخدام الذكاء الاصطناعى بطريقة مسؤولة اجتماعيًا.