تنضم شركة «HP» لموجة التسريح باعتزام الاستغناء عن 6000 موظف

بعد تراجع قياسي في شحنات أجهزة الكمبيوتر العالمية بنسبة 20% تقريبًا، في الربع الثالث من السنة، اعتزمت شركة «إتش بي» (HP Inc) العالمية المتخصصة في صناعة أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، تسريح حوالي 6 آلاف موظف، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، نظراً لانخفاض الأرباح وسط تراجع الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية بالعالم.
أعلنت الشركة في بيان رسمي أن أرباحها، باستثناء بعض البنود، تتراوح بين 3.20 دولار و3.60 دولار للسهم في السنة المالية المنتهية في أكتوبر 2023. ما يعتبر أقل بكثير من التقديرات الربحية للعام.
ووفقاً لحديث الرئيس التنفيذي للشركة، إنريكي لوريس، تشير التوقعات إلى تراجع بنسبة 10% في مبيعات الكمبيوتر في السنة المالية،. قائلاً: «نتوقع بيئة سوق مليئة بالتحديات».
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