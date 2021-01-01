تنضم شركة «HP» لموجة التسريح باعتزام الاستغناء عن 6000 موظف



شركة «HP» شركة «HP»

بعد تراجع قياسي في شحنات أجهزة الكمبيوتر العالمية بنسبة 20% تقريبًا، في الربع الثالث من السنة، اعتزمت شركة «إتش بي» (HP Inc) العالمية المتخصصة في صناعة أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، تسريح حوالي 6 آلاف موظف، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، نظراً لانخفاض الأرباح وسط تراجع الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية بالعالم.



أعلنت الشركة في بيان رسمي أن أرباحها، باستثناء بعض البنود، تتراوح بين 3.20 دولار و3.60 دولار للسهم في السنة المالية المنتهية في أكتوبر 2023. ما يعتبر أقل بكثير من التقديرات الربحية للعام.



ووفقاً لحديث الرئيس التنفيذي للشركة، إنريكي لوريس، تشير التوقعات إلى تراجع بنسبة 10% في مبيعات الكمبيوتر في السنة المالية،. قائلاً: «نتوقع بيئة سوق مليئة بالتحديات».

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ولم تكن الحالة الأولى في موجة التسريح التي بدأتها شركة تويتر من ثم بدأت سلسلة من التسريحات بأكبر شركات عمالقة التكنولوجيا في العالم. تبعاً لخطط خفض القوى العاملة، لتقليل الموازنة العامة. وكانت شركة «ميتا« سرحت ما يقرب من 12 ألف موظف في المرة الأولى من تاريخ إنشاؤها، كذلك شركة »أمازون« التي عزمت على تسريح 10 آلاف موظف.كذلك أعلنت شركة «سيجيت تكنولوجي هولدينجز» (Seagate Technology Holdings) المسؤولة عن صناعة الأقراص الصلبة إنها تنوي هي الأخرى تسريح ما يقرب من 3 آلاف موظف، وبعدها شركة «سيسكو سيستمز إنك» (Cisco Systems Inc) التي أعلنت اعتزامها البدء بخطة خفض الموظفين دون تحديد عدد الخارجين من قوتها العاملة، بعد إغلاق عدد من مكاتبها.