«مايكروسوفت» تضع إمكانيات جديدة للفيديو «تيمز Teams»..من لغة الإشارة للترجمة المباشرة..

اختبرت شركة «مايكروسوفت Microsoft» الأمريكية، عددا من الميزات الحديثة في تطبيق «تيمز Teams» الخاص بتواصل الفيديو، والذي اشتهر بين ملايين المستخدمين حول العالم، في إدارة الاجتماعات والدورات الأون لاين، كأحد أهم برامج التواصل وتنظيم الأعمال.
يأتي ذلك، ضمن برامج مجموعة «مايكروسوفت 365»، التي تم إعدادها للمساعدة في الأعمال الدراسية ومؤسسات العمل الجماعي بشكلٍ عام، وهذه المجموعة تضم عدد كبير من الخدمات مثل برامج أوفيس وشير بوينت.
ولأن الجميع يستخدمه لعدم احتياجه لأي خبرات سابقة في التعامل مع خدمات الإنترنت والتطبيقات أضافت الشركة مميزات جديدة كان أبرزها دعم ميزة لغة الإشارة، للسماح للجميع بالمشاركة في مكالمات الفيديو أو الاجتماعات والتدريبات، فسواء كان الشخص من أصحاب السمع الضعيف أو ذوي الاحتياجات ، يستطيع الآن بالمشاركة في مكالمات الفيديو الجماعية، وفهم كل ما يدور داخلها.
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