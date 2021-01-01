«مايكروسوفت» تضع إمكانيات جديدة للفيديو «تيمز Teams»..من لغة الإشارة للترجمة المباشرة..



تيمز Teams تيمز Teams

اختبرت شركة «مايكروسوفت Microsoft» الأمريكية، عددا من الميزات الحديثة في تطبيق «تيمز Teams» الخاص بتواصل الفيديو، والذي اشتهر بين ملايين المستخدمين حول العالم، في إدارة الاجتماعات والدورات الأون لاين، كأحد أهم برامج التواصل وتنظيم الأعمال.



يأتي ذلك، ضمن برامج مجموعة «مايكروسوفت 365»، التي تم إعدادها للمساعدة في الأعمال الدراسية ومؤسسات العمل الجماعي بشكلٍ عام، وهذه المجموعة تضم عدد كبير من الخدمات مثل برامج أوفيس وشير بوينت.



ولأن الجميع يستخدمه لعدم احتياجه لأي خبرات سابقة في التعامل مع خدمات الإنترنت والتطبيقات أضافت الشركة مميزات جديدة كان أبرزها دعم ميزة لغة الإشارة، للسماح للجميع بالمشاركة في مكالمات الفيديو أو الاجتماعات والتدريبات، فسواء كان الشخص من أصحاب السمع الضعيف أو ذوي الاحتياجات ، يستطيع الآن بالمشاركة في مكالمات الفيديو الجماعية، وفهم كل ما يدور داخلها.

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أيضاً ضمن تحديثات إعدادات تطبيق «مايكروسوفت تيمز»، أشارت تقارير الشركة، لإضافة قسم جديد في خيار إمكانية الوصول، يتمكن من خلاله صاحب مكالمة الفيديو أن يقوم بتشغيل عرض لغة الإشارة افتراضياً، ويتمكن أيضاً من تحديد المترجمين المفضلين بشكل مسبق للاجتماعات، توفير إمكانية تشغيل عرض لغة الإشارة والتعليقات التوضيحية المباشرة، أو إيقاف تشغيلها. مع الإشارة لإضافة مميزات لتشغيل ألعاب ويندوز.تفعيل المميزات الجديدة بتطبيق Teamsوفقاً للشركة يمكن للمستخدم تفعيل الميزة الجديدة، إما مع جميع مكالمات واجتماعات الفيديو الخاصة به، أو بتفعيلها بشكل فردي لمكالمة معينة.ويستطيع أي شخص تفعيل هذه الميزة من الآن، عن طريق الخطوات التالية:الدخول إلى إعدادات تطبيق تيمز Teams.من ثم اختيار المزيد (Settings and more).ومنها تختار الإعدادات (Settings).ثم الضغط على إمكانية الوصول (Accessibility)والضغط على اختيار لغة الإشارة (Sign Language).