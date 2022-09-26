أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

بدأت أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 في مصر، مرتفعةً في نشاط الساعات الأولى مسجلة نفس الأسعار النهائية يوم الخميس.



سعر الذهب اليوم فى مصر

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 1600 جنيه، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 1400 جنيه، وتداول سعر عيار الذهب 18 عند 1200 جنيه، ووصل سعر عيار الذهب 14 إلى 933 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

قفز سعر جنيه الذهب، على مدار يوم الخميس بإجمالي 344 جنيهًا، ليسجل سعره في السوق المحلية، اليوم نحو 11200 جنيه، وهذا السعر لا يشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويساوي قيمة الذهب الخام.

قد يعجبك أيضا...

سعر الذهب اليوم في الدول العربية:استهل سعر الذهب اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، نشاط الساعات الأولى في الدول العربية، على الأسعار النهائية ليوم الخميس وسجل كالآتي:سعر الذهب اليوم في السعوديةسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 211.59 ريال.سعر الذهب عيار 22 حوالي 193.96 ريال.سعر الذهب عيار 21 عند 185.14 ريال.سعر الذهب عيار 18 إلى 158.69 ريال.سعر الذهب عيار 14 نحو 123.43 ريال.سعر الذهب اليوم في الكويتسعر الذهب عيار 24 نحو 17.34 دينارسعر الذهب عيار 22 نحو 15.89 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 15.17 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 13 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 10.11 دينار.سعر الذهب اليوم في الإماراتسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 207.08 درهم.سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 189.82 درهم.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 181.19 درهم.سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 155.31 درهم.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 120.80 درهم.