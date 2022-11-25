سعر طن الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعة 25 نوفمبر بعد ارتفاع الدولار والفائدة

شهد سعر الحديد في مصر، اليوم الجمعة، 23 نوفمبر 2022 ارتفاعا، مع ارتفاع في سعر الأسمنت الرمادى بنسبة بسيطة أيضا، حيث وصل السعر في السوق المصرية إلى 1679.41 جنيه، وسط تغير جديد في سعر الدولار الجمركى بمصر.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمع 25-11-2022
سعر الحديد الاستثمارى للطن
19439.81 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو +21.26 جنيه.
سعر حديد عز للطن
20056.44 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو +140.91 جنيه.
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