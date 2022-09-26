تصرف مكاتب البريد 1.1 مليار جنيه معاشات لـ5.1 مليون مستفيد



مكاتب البريد مكاتب البريد

صرفت مكاتب البريد بمختلف أنحاء الجمهورية، 1.1 مليار جنيه معاشات لحوالي 5.1 مليون مستفيد خلال شهر سبتمبر الماضي.



تنفذ الهيئة القومية للبريد، استراتيجية للتطوير الشامل لمكاتب البريد من حيث الشكل والمضمون؛ في إطار الدور الحيوي الذى يقوم به البريد كأحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية، وأحد الركائز الداعمة لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، وتتضمن الاستراتيجية إنشاء 200 مكتب بريد جديد ليصل إجمالي مكاتب البريد نحو 4200 مكتب، كما تم تطوير 1500 مكتب بريد ليصل إجمالي المكاتب المطورة نحو 3130 مكتب بريد.



وبالنسبة للمعاشات، دشنت الهيئة مكاتب بريدية متحركة للدفع بها في مختلف المناطق لمواجهة ذروة الاستخدام في المواسم مثل توقيت صرف المعاشات، وبلغ عدد المكاتب 140 مكتب متحرك و50 آخر خفيف لنشرها بأماكن الازدحام المروري المكثف، كما تم التعامل مع المكاتب التي تتمتع بطبيعة أثرية من خلال تجديدها والحفاظ على تراثها واستعادة بريقها مثل مكتب بريد أسوان.



وافتتحت البريد، مركز مراقبة وتشغيل الخدمات الذى يهدف إلى متابعة ومراقبة أداء جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للبريد للمواطنين، والاكتشاف المبكر لجميع الأعطال الطارئة على الشبكات في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ومراكز البيانات فور حدوثها وتوفير حلول استباقية لها.



ومن المقرر أن تقر وزارة المالية، زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وعددهم ما يزيد على 10.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه بداية من رواتب شهر نوفمبر.