بريطاني يصطاد أكبر سمكة ذهبية في العالم..وزنها 30 كيلوجراماً..

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سمكة ذهبية

في واقعة مذهلة من نوعها وفريدة انه اصطاد صياد بريطاني سمكة ذهبية عملاقة تزن نحو 30 كيلوجراماً، ومن المحتمل أن تكون أكبر سمكة من نوعها في العالم.

وحسبما ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» انه اصطاد آندي هاكيت (42 عاماً)، السمكة العملاقة أثناء الصيد في بلوواتر ليكس في شامبين، في فرنسا.

وقال هاكيت «كنت أعرف أنها سمكة كبيرة عندما أخذت طعمها وانحرفت معها جنباً إلى جنب، وصعوداً وهبوطاً، ثم ظهرت على السطح لتظهر سمكة برتقالية اللون بطول يتراوح بين 27 و37 سنتمتراً».

وسجل وزن السمكة 67.4 رطلاً، وهو أثقل بمقدار 30 رطلاً من السمكة التي كانت تعتبر سابقاً أكبر سمكة ذهبية في العالم، والتي اصطادها جيسون فوغات المقيم في مينيسوتا في عام 2019.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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