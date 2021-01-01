لغز الأغنام التي تمشي بشكل دائري منذ أسبوعين

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الأغنام

قال أحد العلماء إن هناك تفسيرا محتملا للظاهرة الغريبة التي تنطوي على تجول مئات الأغنام في شكل دائري منذ حوالي 12 يوما على التوالي في منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين.

وأوضح مات بيل، الأستاذ في قسم الزراعة بجامعة هارتبوري في إنجلترا، أن "الأغنام قد تكون بقيت في داخل الحظيرة لفترات طويلة، وهذا قد يؤدي إلى سلوك نمطي، مع الدوران المتكرر بسبب الإحباط من التواجد في مساحة محدودة"، مشيرا إلى أن انضمام أغنام أخرى إلى المسيرة الدائرية هو بسبب أن الأغنام هي "حيوانات قطيعية، وتقوم بما تقوم به الأغنام الأخرى"، نقلا عن موقع " نيويورك بوست".

ووفقا لدليل "ميرك" البيطري، تهيمن عقلية القطيع على السلوك الاجتماعي للأغنام، فتتحكم في تحركات الحيوانات وتحمي الأفراد من الحيوانات المفترسة من خلال دفعها إلى الفرار من الخطر كمجموعة.

يذكر أن الأغنام تتحرك في دائرة شبه كاملة منذ 4 نوفمبر. ومن غير الواضح ما إذا كانت قد توقفت عن الأكل أو الشرب أم لا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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