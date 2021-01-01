اسباب مهمه تدفعك للمشي نصف ساعة يوميًا



المشي المشي

ممارسة الرياضة مهمة في حياتنا، المعظم منا يريد أن يمارسها لكن الكسل يمنعنا من ممارستها وأحيانًا لا يوجد هناك وقت كافي لنستطيع عمل ممارسة الرياضة بشكل منتظم، المشي سهل وبسيط ولا يحتاج أكثر من "حذاء وملابس مريحة"، ويساعد في تقليل وزنك، لهلوبة تقدم لكِ فوائد المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا.

1- يحمي من أمراض القلب:

المشي بإنتظام يوميًا يقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية لأنه يمنع ارتفاع ضغط الدم.

2- يحمي من مرض السكر:

حيث يقلل المشي من مستويات السكر في الدم وخطر الإصابه بمرض السكر.

3- يساعد في حرق الدهون:

يساعد المشي علي خفض الوزن لأنه يقلل من دهون البطن والسعرات الحرارية.

4- يحمي من سرطان القولون:

المشي يقلل من الإصابة بمرض سرطان القولون والثدي.

5- يساعد علي تقليل مستوي الكوليسترول الضار:

الذي يكون مسئولاً عن إنسداد الشرايين والأوعية الدموية بالإضافة إلي ذلك يعمل المشي على زيادة مستوي الكولسترول المفيد.

6- ينشط الذاكرة:

فهو يساعد علي إمداد الدماغ بالأكسجين والجلوكوز، وزيادة نشاطها والحفاظ علي الذاكرة والإدراك.

7- يغير الحالة النفسية:

فالمشي يعتبر مضاد للاكتئاب، ويقلل من التوتر والقلق.

8- يزيد من طاقتك:

حيث يجدد المشي من الطاقة في الجسم ويعمل على تجديد وحماسك، وإبداعك.

9- يمنع خطر الدوالي:

لأنه ينشط الدورة الدموية والجهاز الوريدي.

10- يقوي العظام:

ويقلل من حدوث الهشاشة، يمنع التهاب المفاصل والألم المصاحب له.

11- يقوي الرئة:

فالمشي يزيد من قدرة الرئة على التنفس.

12- مفيد للمناعة:

حيث يعمل المشي على تنشيط الخلايا المناعية.

13- يحسن الهضم:

ويقلل الإمساك والإسهال والشعور بالإنتفاخ.

14- تقوية وبناء العضلات خاصة القدم.

15- يزيد من فيتامين "د" للجسم لأنه يساعد على انتاجه.

