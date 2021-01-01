استولى على نصف مليار جنيه .. القبض على مستريح أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على “أ.أ”، 45 سنة، المعروف إعلاميا بـ مستريح أسيوط، والذي استولى على مبلغ يقارب من نصف مليار جنيه من المواطنين بزعم استثمارها في مجال تجارة الأدوية ومنحهم أرباحًا شهرية.
القبض على مستريح أسيوط
وكشف التحريات أن المتهم كان يعمل صيدلي، ويمارس نشاطه الإجرامي من عدة سنوات، وأوهم ضحاياه بسرعة جني الأموال وعمل ثروات طائلة من خلال تجارة الأدوية وبعد شهور من إيداع أموالهم ظل يماطل ضحاياه على دفع نسب الأرباح وفر هاربا بأموالهم التي تقارب 500 مليون جنيه.
مستريح أسيوط
وكانت البداية عندما تلقت مباحث الأموال العامة بمحافظة أسيوط عددًا من البلاغات ضد صيدلي يدعى “أ.أ” وذلك بتهمة جمع ملايين الجنيهات لتوظيفها مقابل منحهم أرباحًا شهرية، ورفض ردها لأصحابها واختفي تماما منذ 3 أشهر.
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