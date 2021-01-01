استولى على نصف مليار جنيه .. القبض على مستريح أسيوط



مستريح أسيوط مستريح أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على “أ.أ”، 45 سنة، المعروف إعلاميا بـ مستريح أسيوط، والذي استولى على مبلغ يقارب من نصف مليار جنيه من المواطنين بزعم استثمارها في مجال تجارة الأدوية ومنحهم أرباحًا شهرية.



القبض على مستريح أسيوط

وكشف التحريات أن المتهم كان يعمل صيدلي، ويمارس نشاطه الإجرامي من عدة سنوات، وأوهم ضحاياه بسرعة جني الأموال وعمل ثروات طائلة من خلال تجارة الأدوية وبعد شهور من إيداع أموالهم ظل يماطل ضحاياه على دفع نسب الأرباح وفر هاربا بأموالهم التي تقارب 500 مليون جنيه.



مستريح أسيوط

وكانت البداية عندما تلقت مباحث الأموال العامة بمحافظة أسيوط عددًا من البلاغات ضد صيدلي يدعى “أ.أ” وذلك بتهمة جمع ملايين الجنيهات لتوظيفها مقابل منحهم أرباحًا شهرية، ورفض ردها لأصحابها واختفي تماما منذ 3 أشهر.

قد يعجبك أيضا...

وردت معلومات لأجهزة الأمن عن مكان اختبائه في محافظة الإسكندرية وتم ضبطه وترحيله إلى محافظة أسيوط لعرضه على جهات التحقيق.وعلى صعيد منفصل، ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج، القبض المتهم أحمد.ح، المعروف إعلاميًا بـ مستريح المرج، لاتهامه بالنصب على المواطنين، في تجارة العقارات وبيع وشراء الوحدات السكنية بمنطقة المرج بالقاهرة.القبض على مستريح المرجكان القاهرة 24، قد فجّر قضية مستريح المرج، حينما التقى بضحايا المتهم أحمد.ح، الذين اتهموه بالنصب عليهم، وإيهامهم بقدرته على توفير وحدات سكنية لهم، والاستيلاء على أموالهم ثم مماطلتهم والتهرب منهم.مستريح المرجوقال أحد الضحايا، إنه اشترى شقة سكنية من المتهم منذ 4 سنوات، كان قد ادخرها لتزويج نجله فيها، ومنذ شهور تفاجأ بشخص يحضر إلى الشقة، وبحوزته عقدًا مسجلًا بالشهر العقاري يفيد بملكيته للشقة، وتمكّن من حيازتها، فتواصل المجني عليه مع المتهم، فوعده برد أمواله في القريب العاجل، لكنه لم يف بذلك، واستمر في مماطلته حتى حينه.