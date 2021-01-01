الشهادة الإعدادية 2023 l قرارات عاجلة من التعليم بشأنها

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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات الاستعداد لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023



حيث ارسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا عاجلا لمديريات التربية والتعليم ، بشأن امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 ، قالت خلالها ، أنه ايماءا للاستعدادات الجارية لعقد امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 الخاصة بالفصل الدراسي الاول ، وفي اطار حرص الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان وسداد رسوم الامتحان إلكترونيا فقط واستكمالا للاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الأعوام السابقة بشأن ميكنة كافة المستندات الخاصة بـ استمارة التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية عام ومهني و منازل ، تقرر إلزام مديري مديريات التربية والتعليم بموافاة الوزارة ببيانات لجان النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية بكل مديرية على ان يتم ذكر اسم لجنة النظام والمراقبة و العنوان والتليفون والادارات التابعة لها .



كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام مديري الاحصاء بمديريات التربية والتعليم بتسجيل البيانات التالية من خلال التطبيق الالكتروني المعد لذلك : رئيس لجنة النظام والمراقبة (كود المعلم - الاسم - رقم الموبايل الموجود به الواتس اب ) / اعضاء الاحصاء المكلفين بالعمل بلجان النظام والمراقبة

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وشددت وزارة التربية والتعليم ، على ضرورة التنبيه على طلاب الشهادة الاهدادية بتسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 من خلال الرابطmoe-register.gov.eg وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات وفي حالة وجود اي اخطاء تقوم المدرسة باجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الالكترونية للطلاب ، والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب مطابقة للمواصفات التي يتم رفعها بالاستمارة علما انه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدمونبهت وزارة التربية والتعليم على المدارس بمراجعة استمارة التقدم الالكترونية التي تسلم لهم عن طريق الطلاب والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية للطالب والتي سيتم طباعتها على الشهادة الاعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للاوراق الثبوتية ، مشددة على انه في حالة وجود اخطاء في الصورة يلزم توجه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابع لها لتعديلهاوتم التأكيد ايضا على ضرورة قيام المدارس بطباعة كشوف 12 د الالكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الالكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف الى لجنة النظام والمراقبة التابعة له المدرسةويتم اتاحة منصة التقدم الالكتروني للامتحان من يوم الاحد 27 نوفمبر 2022 حتى يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 بإستخدام البريد الالكتروني للطالب لذا يلزم على الطلاب انشاء وتفعيل البريد وذلك من خلال الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالبمنع التسريب والغش في امتحانات الشهادة الاعدادية 2023أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023حيث شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في كتاب دوري أرسله لجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية ، على التأمين المشدد لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ، ومنع أي تسريب أو محاولات للغش واتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري حيال من يخالف ذلك.وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تحقيق الانضباط التام داخل المدارس والمتابعة الجادة لسير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم مع بذل أقصى جهد ممكن لتعظيم الاستفادة من أدوارها التربوية.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رسوم امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 تبلغ 158 جنيها مصريا.ويتم تسديد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 عبر منافذ البريد أو منافذ فوري بشرط تسديد المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2022 / 2023