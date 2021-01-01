تقنية الباركود لتأمين أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في قنا

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أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الاعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها.



جاء ذلك خلال اجتماع بقاعة الأزمات بالمديرية، برئاسة وكيل وزارة التعليم بـ قنا ، وبحضور منال عبد الوهاب، وكيل المديرية، و صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، ومصطفى قاسم، مدير عام الشئون المالية، و مديري عموم الإدارات التعليمية التسع.





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تكريم الطلاب المشاركين بالدورة الأولى لإعداد المحكمين بحقوق جنوب الوادى للعام 2022/2023ناقش الاجتماع، الكتاب الدوري رقم 49 المنظم لبعض ضوابط العملية التعليمية وتحسين الخدمات التربوية والتعليمية، وتفعيل الأنشطة والفعاليات المرتبطة بقضايا البيئة والمناخ، وكذلك تفعيل التسجيل الإلكترونى للطلاب أسبوعياً.كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، على وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان فجر يوم الامتحان لتقليل عدد المتداولين وحصر المسئولية المحاسبية.و وجه السيد، بضرورة التوسع فى المدارس التي تطبق اليوم الرياضي سعياً لتحقيق نسبة 50% من مدارس كل إدارة تعليمية بـ قنا فى نهاية الفصل الدراسى الأول.