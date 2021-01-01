تقنية الباركود لتأمين أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في قنا

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › تقنية الباركود لتأمين أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في قنا

صورة الخبر: تعليم قنا
تعليم قنا


أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الاعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها.

جاء ذلك خلال اجتماع بقاعة الأزمات بالمديرية، برئاسة وكيل وزارة التعليم بـ قنا ، وبحضور منال عبد الوهاب، وكيل المديرية، و صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، ومصطفى قاسم، مدير عام الشئون المالية، و مديري عموم الإدارات التعليمية التسع.

تكريم الطلاب المشاركين بالدورة الأولى لإعداد المحكمين بحقوق جنوب الوادى للعام 2022/2023


ناقش الاجتماع، الكتاب الدوري رقم 49 المنظم لبعض ضوابط العملية التعليمية وتحسين الخدمات التربوية والتعليمية، وتفعيل الأنشطة والفعاليات المرتبطة بقضايا البيئة والمناخ، وكذلك تفعيل التسجيل الإلكترونى للطلاب أسبوعياً.



كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، على وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان فجر يوم الامتحان لتقليل عدد المتداولين وحصر المسئولية المحاسبية.
و وجه السيد، بضرورة التوسع فى المدارس التي تطبق اليوم الرياضي سعياً لتحقيق نسبة 50% من مدارس كل إدارة تعليمية بـ قنا فى نهاية الفصل الدراسى الأول.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تقنية الباركود لتأمين أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في قنا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98031

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager